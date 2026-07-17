Dva mrtví po útoku na ubytovně. Pachatelem má být sanitář z IKEM, případ řeší GIBS

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. července 2026 8:16

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Pražští policisté ve čtvrtek večer zasahovali na jedné z ubytoven, kde došlo k útoku. Jeden z napadených zemřel, další utrpěl zranění. Po smrti je také útočník, jehož zneškodnili zasahující policisté. Případem se tak zabývá i policejní inspekce. 

Policie ve čtvrtek večer informovala o zásahu na ubytovně ve Vídeňské ulici. Došlo tam k útoku sekerou a nožem proti dvěma osobám a zasahujícím policistům. "Útočník byl následně hlídkou eliminován," uvedli strážci zákona na síti X, jejímž prostřednictvím uklidnili veřejnost, že nehrozí další nebezpečí. 

"Útočník i přes více než půlhodinovou resuscitaci svým zraněním podlehl a zemřel. Stejně tak i napadený muž uvnitř ubytovny. Druhý napadený byl převezen do nemocnice na ošetření.

Událost se měla odehrát na ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde podle informací webu novinky.cz pracovali všichni tři aktéři tragického incidentu jako sanitáři. Šlo o osoby české národnosti. 

Případ nadále vyšetřují policisté, zároveň se postupem zasahujících příslušníků zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). 

Aktualizováno 15. července 2026 12:26

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Zdroj: Libor Novák

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