Dva mrtví po útoku na ubytovně. Pachatelem má být sanitář z IKEM, případ řeší GIBS

Pražští policisté ve čtvrtek večer zasahovali na jedné z ubytoven, kde došlo k útoku. Jeden z napadených zemřel, další utrpěl zranění. Po smrti je také útočník, jehož zneškodnili zasahující policisté. Případem se tak zabývá i policejní inspekce.
Policie ve čtvrtek večer informovala o zásahu na ubytovně ve Vídeňské ulici. Došlo tam k útoku sekerou a nožem proti dvěma osobám a zasahujícím policistům. "Útočník byl následně hlídkou eliminován," uvedli strážci zákona na síti X, jejímž prostřednictvím uklidnili veřejnost, že nehrozí další nebezpečí.
"Útočník i přes více než půlhodinovou resuscitaci svým zraněním podlehl a zemřel. Stejně tak i napadený muž uvnitř ubytovny. Druhý napadený byl převezen do nemocnice na ošetření.
Událost se měla odehrát na ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde podle informací webu novinky.cz pracovali všichni tři aktéři tragického incidentu jako sanitáři. Šlo o osoby české národnosti.
Případ nadále vyšetřují policisté, zároveň se postupem zasahujících příslušníků zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Aktualizováno 15. července 2026 12:26
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Zdroj: Libor Novák