Polsko nebylo cílem ruské rakety, mírní napětí Tusk. EU incident ostře odsuzuje, USA jej chtějí prošetřit

Libor Novák

30. července 2026 15:45

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polský premiér Donald Tusk navštívil místo dopadu střely, která během nočního masivního ostřelování Ukrajiny narušila vzdušný prostor země a zřítila se na jejím území. Podle prvotních závěrů vyšetřování šlo o ruskou střelu s plochou dráhou letu typu Ch-101. Předseda vlády po obhlídce terénu potvrdil, že nic nenasvědčuje tomu, že by Polsko bylo přímým cílem tohoto útoku.

Vzdušný prostor byl podle původních informací narušen dvěma objekty, polské ministerstvo obrany však následně upřesnilo, že hranici překročila pouze jedna raketa. Druhý sledovaný objekt se podle úřadů velmi rychle vrátil zpět nad ukrajinské území. Tusk zdůraznil, že polské letectvo bylo v plné pohotovosti a v případě bezprostředního ohrožení obydlených oblastí bylo připraveno střelu okamžitě sestřelit.

Do vyšetřování celého incidentu se plánují zapojit také odborníci ze Spojených států, kteří o to projevili zájem. Polské orgány v současnosti podrobně zkoumají trosky v místě dopadu na venkově a zajišťují všechny potřebné důkazy. Celá událost vyvolala rychlou reakci spojenců i sousední Ukrajiny.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyjádřil Polsku plnou solidaritu a nabídl veškerou součinnost ukrajinských kapacit při vyšetřování incidentu. Podle jeho slov je tato událost dalším důkazem krizové reality, které obě země čelí. Ukrajinský diplomat zároveň vyzval ke soustředění na aktuální bezpečnostní hrozby namísto otvírání sporných historických témat.

Kyjev v reakci na incident opět zdůraznil nutnost posílení protivzdušné obrany nad celým regionem. Posílení takzvaného vzdušného štítu Ukrajiny by mělo podle Sybihy zůstat neodkladnou prioritou pro celou euroatlantickou komunitu. Společná obrana nebe je podle něj klíčová pro bezpečnost obou sousedních států.

Na narušení hranic Severoatlantické aliance reagovalo také soustředěné velitelství NATO. Vzdušné i pozemní síly Aliance a Polska byly okamžitě aktivovány a do akce se zapojily polské stíhačky F-16, průzkumný letoun Saab 340, vrtulník Mi-24 a také tankovací letoun Airbus A330 z mezinárodní jednotky NATO.

Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě generál Alexus G. Grynkewich již telefonicky jednal se šéfem generálního štábu polské armády generálem Wiesławem Kukułou. Představitelé Aliance potvrdili, že jsou s polskými úřady v neustálém kontaktu a situaci pečlivě monitorují. Severoatlantická aliance zopakovala závazek podniknout veškeré kroky k ochraně svého území.

Incident ostře odsoudila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která událost označila za další zcela nepřijatelné narušení vzdušného prostoru Evropské unie. Podle nejvyšší představitelky unijní operativy jde o přímý důsledek pokračujících ruských úderů proti ukrajinskému území.

Von der Leyenová ve svém vyjádření vyjádřila sounáležitost s polským lidem a ocenila jeho dosavadní pevnost. Zdůraznila, že nejlepším způsobem, jak podobným incidentům v budoucnu zabránit, je všestranná podpora Ukrajiny v jejím válečném úsilí.

Evropská unie hodlá v reakci na sílící hrozby urychlit budování robustní bezpečnostní architektury. Ta má podle unijních představitelů pokrývat pozemní, námořní i vzdušnou obranu všech členských států a zajistit ochranu hranic před obdobnými incidenty.

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Zdroj: Jan Hrabě

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