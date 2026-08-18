CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo

Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje proces přesunu exekutivní a marketingové agentury CzechTourism pod resort průmyslu a obchodu. Cílem tohoto kroku je lépe propojit propagaci České republiky v zahraničí s podporou podnikání, investic a exportu služeb. Výkon agendy, legislativy a podpory regionů v oblasti cestovního ruchu zůstává zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj.
Plánovaná změna zohledňuje skutečnost, že cestovní ruch představuje významné hospodářské odvětví a exportní potenciál. Přesunutí České centrály cestovního ruchu - CzechTourism - pod Ministerstvo průmyslu a obchodu jí poskytne zázemí pro mezinárodní kampaně a synergii s obchody a průmyslem.
"Cestovní ruch je významnou součástí české ekonomiky, exportem služeb a zdrojem pracovních míst v regionech. Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti CzechTourismu a Ministerstva pro místní rozvoj s nástroji MPO v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie. Cíl je jasný: společně posílit prezentaci Česka v zahraničí a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu pro celou zemi. MMR bude nadále garantovat koncepci, legislativu a spolupráci s regiony, zatímco MPO poskytne agentuře silné zázemí pro marketingové a zahraniční aktivity. Přechod připravujeme společně tak, aby všechny kampaně i spolupráce s partnery pokračovaly bez přerušení," řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Vyjednávání o přesunu probíhala na úrovni vlády a vedení obou resortů s cílem dosáhnout dohod efektivně a bez zbytečných průtahů. Obě ministerstva v současnosti úzce spolupracují na tom, aby přechod proběhl plynule a agentura neztratila svou operativní akceschopnost.
"Cestovní ruch má výrazný ekonomický a exportní rozměr. Považujeme proto za logické a v souladu s Programovým prohlášením vlády a Hospodářskou strategií Česko: Země pro budoucnost 2.0 propojit agenturu CzechTourism s resortem, který zastřešuje podnikání, investice a rozvoj obchodu. Z naší strany je zásadní, abychom pro kraje, obce i hoteliéry udrželi plnou kontinuitu a stabilní prostředí. Jde o rozdělení rolí, kde MPO poskytne marketingu celého ekonomického sektoru silné zázemí v Česku i v zahraničí, zatímco na MMR nadále garantujeme podporu v regionech a potřebnou metodiku a legislativu," uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Pro hoteliéry, kraje, obce i destinační managementy přechod agentury CzechTourism neznamená přerušení dosavadní spolupráce. Proces provází rozpočtová stabilita – schválené dotační programy a finanční toky určené pro regionální partnery zůstávají v platnosti a plynule přecházejí pod novou gesci. Veškeré probíhající i plánované marketingové kampaně běží podle harmonogramu a odborný tým CzechTourismu pokračuje ve své práci pod novým zastřešením resortu průmyslu a obchodu.
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CzechTourism , ministerstvo průmyslu , Karel Havlíček , Zuzana Mrázová
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Zdroj: Libor Novák