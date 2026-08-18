CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2026 19:34

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje proces přesunu exekutivní a marketingové agentury CzechTourism pod resort průmyslu a obchodu. Cílem tohoto kroku je lépe propojit propagaci České republiky v zahraničí s podporou podnikání, investic a exportu služeb. Výkon agendy, legislativy a podpory regionů v oblasti cestovního ruchu zůstává zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Plánovaná změna zohledňuje skutečnost, že cestovní ruch představuje významné hospodářské odvětví a exportní potenciál. Přesunutí České centrály cestovního ruchu - CzechTourism - pod Ministerstvo průmyslu a obchodu jí poskytne zázemí pro mezinárodní kampaně a synergii s obchody a průmyslem. 

"Cestovní ruch je významnou součástí české ekonomiky, exportem služeb a zdrojem pracovních míst v regionech. Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti CzechTourismu a Ministerstva pro místní rozvoj s nástroji MPO v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie. Cíl je jasný: společně posílit prezentaci Česka v zahraničí a zvýšit ekonomický přínos cestovního ruchu pro celou zemi. MMR bude nadále garantovat koncepci, legislativu a spolupráci s regiony, zatímco MPO poskytne agentuře silné zázemí pro marketingové a zahraniční aktivity. Přechod připravujeme společně tak, aby všechny kampaně i spolupráce s partnery pokračovaly bez přerušení," řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Vyjednávání o přesunu probíhala na úrovni vlády a vedení obou resortů s cílem dosáhnout dohod efektivně a bez zbytečných průtahů. Obě ministerstva v současnosti úzce spolupracují na tom, aby přechod proběhl plynule a agentura neztratila svou operativní akceschopnost. 

"Cestovní ruch má výrazný ekonomický a exportní rozměr. Považujeme proto za logické a v souladu s Programovým prohlášením vlády a Hospodářskou strategií Česko: Země pro budoucnost 2.0 propojit agenturu CzechTourism s resortem, který zastřešuje podnikání, investice a rozvoj obchodu. Z naší strany je zásadní, abychom pro kraje, obce i hoteliéry udrželi plnou kontinuitu a stabilní prostředí. Jde o rozdělení rolí, kde MPO poskytne marketingu celého ekonomického sektoru silné zázemí v Česku i v zahraničí, zatímco na MMR nadále garantujeme podporu v regionech a potřebnou metodiku a legislativu," uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Pro hoteliéry, kraje, obce i destinační managementy přechod agentury CzechTourism neznamená přerušení dosavadní spolupráce. Proces provází rozpočtová stabilita – schválené dotační programy a finanční toky určené pro regionální partnery zůstávají v platnosti a plynule přecházejí pod novou gesci. Veškeré probíhající i plánované marketingové kampaně běží podle harmonogramu a odborný tým CzechTourismu pokračuje ve své práci pod novým zastřešením resortu průmyslu a obchodu. 

před 5 hodinami

Důchody se v lednu zvýší. Juchelka odhalil, kolik chce lidem přidat

Související

Hrad Karlštejn

Cestovnímu ruchu by prospěl jasný plán rozvolnění, míní agentura

Cestovnímu ruchu by podle státní agentury CzechTourism prospěl jasný plán rozvolňování, a tedy zpřístupňování ubytovacích služeb či památek, aby se návštěvnost nekoncentrovala pouze v hlavní sezoně. Agentura má připraveny podpůrné aktivity pro turismus, které spustí, jakmile stávající opatření pominou. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Více souvisejících

CzechTourism ministerstvo průmyslu Karel Havlíček Zuzana Mrázová

Aktuálně se děje

před 22 minutami

Plavání

Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi  a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově

před 1 hodinou

Vlaky

Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

před 1 hodinou

Karel Havlíček

CzechTourism se přesouvá pod Havlíčkovo ministerstvo

Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje proces přesunu exekutivní a marketingové agentury CzechTourism pod resort průmyslu a obchodu. Cílem tohoto kroku je lépe propojit propagaci České republiky v zahraničí s podporou podnikání, investic a exportu služeb. Výkon agendy, legislativy a podpory regionů v oblasti cestovního ruchu zůstává zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Josef Vávra

Zemřel Josef Vávra, reklamou proslavený sládek pivovaru Bernard

České pivovarnictví zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 67 let zemřel po těžké nemoci Josef Vávra, vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard, který stál spolu se Stanislavem Bernardem u zrodu úspěšné firmy a byl autorem jejích receptur. Firma o tom informovala na webu. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje

Ještě do konce právě probíhajícího letního přestupového období zřejmě fotbalová pražská Sparta někoho do svých řad přivede tak, aby mohla být po vyřazení z předkola Ligy mistrů konkurenceschopná v Evropské lize. I proto nyní přichází jedno nečekané jméno – exslávista Matěj Jurásek. Právě z Edenu loni v lednu odešel dvaadvacetiletý talent do anglického Norwiche. Nadále se ale sparťané budou muset vypořádat s odchody svých někdejších opor. Útočník Jan Kuchta odešel na hostování do Legie Varšava, brankář Peter Vindahl pro změnu na hostování do Sampdorie Janov a dosavadní kapitán Lukáš Haraslín pak přestoupil do saúdskoarabského Al Fatehu. A mluví se i odchodu Srba Veljka Birmančeviče.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery

Britská královská rodina se nedávno rozrostla o dalšího člena, kterého v Portugalsku přivedla na svět princezna Eugenie. S manželem si ale ještě nějaký čas nechávala jedno tajemství. S pravdou se rozhodla jít ven až v úvodu tohoto srpnového týdne. 

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

Rusko, Kreml

Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival

V Moskvě byl pouhé čtyři dny před svým plánovaným zahájením zrušen mezinárodní vojensko-hudební festival Spasská věž, který se měl konat na Rudém náměstí. Pořadatelé akce na svém oficiálním účtu na platformě Telegram oznámili, že se událost odkládá na rok 2027 z důvodů, které leží mimo jejich kontrolu. Tento tradiční festival vojenských hudeb se poprvé uskutečnil v roce 2007 na základě rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti byl kvůli epidemiologické situaci zrušen pouze jednou, a to v roce 2020 během pandemie koronaviru.

včera

USA tlačí na Netanjahua, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy

Americký zmocněnec a zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v Jeruzalémě zúčastnil více než čtyřhodinového jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Během schůzky vyvíjel na izraelského lídra tlak, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy. Jednání se zúčastnil také ředitel Rady míru (Board of Peace) Nickolay Mladenov, který předtím absolvoval rozhovory se zástupci Hnutí palestinského odporu v Egyptě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy