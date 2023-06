Kauza zakázek CzechTourism: Policie navrhla obžalovat více než 10 osob

Státní agentura CzechTourism spustila ve Spojených státech vánoční televizní kampaň, kterou americké turisty zve k návštěvě České republiky v příštím roce. Cílí především na obyvatele New Yorku a Los Angeles, odkud do Evropy tradičně přijíždí nejvíce turistů. Rozpočet kampaně činí tři miliony korun, za prosinec by video mělo vidět zhruba 11 milionů lidí. Agentura to dnes uvedla v tiskové zprávě. V počtu zahraničních příjezdů do ČR loni američtí turisté obsadili pátou příčku, tuzemsko jich navštívilo téměř 585.000.