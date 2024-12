Česko si připomíná oběti tragédie na FF UK. Naší společností otřásla, říká Fiala

Fiala zmínil, že tragédie na FF UK navždy poznamenala životy mnoha lidí. "Loňská střelba na pražské filozofické fakultě byla událostí, která otřásla nejen akademickou obcí, ale celou naší společností," uvedl premiér na sociální síti X.

"Rád bych znovu vyjádřil svou hlubokou soustrast všem, kteří přišli o své blízké. Naše myšlenky dnes patří obětem této hrůzné události a jejich rodinám a přátelům. Myslíme také na přeživší, kteří se musejí vyrovnávat s tím, co prožili v oněch osudových chvílích. Jsme s Vámi," dodal.

Podle ministra Rakušana některé rány ani čas úplně nezahojí. "A loňský útok v Klánovicích a na Filozofické fakultě byl ranou pro celou naši společnost, zasáhl nějakým způsobem každého z nás. Mě nevyjímaje," napsal na sociální síti.

Rakušan poznamenal, že za rok se udělala řada věcí, aby se co nejvíc snížila pravděpodobnost, opakování takového činu. "Ještě důležitější než přísnější pravidla pro držení zbraní nebo třeba lepší ochrana veřejných míst ale je, abychom se jako společnost nenechali rozdělit, rozeštvat. Abychom si nenechali vzít naději a víru v to, že svět a lidé jsou v zásadě dobří. I když je to tváří v tvář tragédiím, jako byla ta loňská u nás nebo včerejší v Magdeburgu, někdy sakra těžké," dodal.

"Je to přesně rok od té šílené a do té doby nepředstavitelné tragédie, která se odehrála na Filozofické fakultě. Myslím na rodiče a rodiny obětí, jejich spolužáky, kamarády a všechny jejich známé," napsal expremiér Andrej Babiš (ANO).

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince 2023. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.