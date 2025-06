Chameneího zatím nezabijeme, ale dochází nám trpělivost, prohlásil Trump

„Ví se přesně, kde se takzvaný 'nejvyšší vůdce' ukrývá. Je snadným cílem, ale zatím je v bezpečí – zatím ho nezlikvidujeme (zatím nezabijeme!). Ale nechceme, aby se střílelo na civilisty nebo americké vojáky. Naše trpělivost se krátí. Děkuji za pozornost!“ napsal Trump.

V následném jednoslovném příspěvku pak přidal jasný vzkaz adresovaný íránskému vedení: „NEPODMÍNĚNÁ KAPITULACE.“

Napjatou situaci na Blízkém východě podtrhla i zpráva izraelské armády (IDF), která oznámila, že Írán odpálil rakety směrem na Izrael. Obranné systémy podle mluvčí IDF okamžitě zareagovaly a začaly zachycovat střely směřující na jih země a oblast u Mrtvého moře. Obyvatelé několika oblastí byli varováni, aby se připravili na možnou evakuaci nebo úkryt.

Zprávy o napjaté situaci přicházejí jen několik dní před pátým výročím smrti íránského generála Kásima Sulejmáního, kterého v roce 2020 zabily Spojené státy při útoku dronem v iráckém Bagdádu. Právě tento incident zůstává i po letech symbolem nevyřešeného napětí mezi Teheránem a Washingtonem.

CNN zároveň uvedla, že prezident Trump odmítl izraelský plán na odstranění nejvyššího vůdce Chameneího, což potvrdily dva důvěryhodné zdroje stanice. I přes tuto zdrženlivost ale současná Trumpova rétorika naznačuje, že americká politika vůči Íránu směřuje k mnohem ostřejšímu kurzu.

Trump rovněž prohlásil, že Spojené státy mají nyní „úplnou a naprostou kontrolu nad vzdušným prostorem Íránu“. V další zprávě na Truth Social napsal: „Írán měl dobré sledovací systémy a další obranné vybavení, a že ho měl dost, ale nevyrovná se tomu, co jsme vyrobili my. Nikdo to nedělá lépe než staré dobré USA.“

Tato slova přicházejí ve chvíli, kdy mezi Izraelem a Íránem probíhají už pátý den po sobě raketové výměny. Konflikt si vyžádal desítky mrtvých a zraněných na obou stranách a civilisté v pásmu Gazy, jižním Izraeli i částech Íránu žijí v neustálém ohrožení.

Napětí tak znovu přibližuje svět ke konfliktu většího rozsahu, kdy se do přímého střetu mohou dostat nejen regionální mocnosti, ale i Spojené státy. Trump se snaží vystupovat jako silný vůdce připravený bránit americké zájmy, ale zároveň se ocitá ve složitém postavení – vyvažovat potřebu vojenské síly a politické zdrženlivosti v regionu, který vřel i bez přímých hrozeb likvidace cizí hlavy státu.

Podle analytiků může Trumpův tón vyvolat ostrou reakci ze strany Teheránu, který se už dříve nechal slyšet, že jakýkoli útok na jeho vůdce bude považovat za vyhlášení války. Zatímco svět sleduje vývoj s obavami, prezident Trump zůstává neochvějný a dává jasně najevo, že je ochoten zajít daleko – i za cenu dalšího vojenského napětí v regionu.