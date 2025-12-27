Jak bude na přelomu letošního a příštího roku? Připravte se na velkou oblačnost, denní maxima kolem nuly a častější sněžení, zejména na horách. Uvedli to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přírodní sníh momentálně na horách chybí, ale už od pondělí, respektive úterý budou sněhové přeháňky častější, především v pohraničí na severu. Zatím není jasné, jaké úhrny lze očekávat. Hory se však v příštím týdnu mohou těšit na celodenní mrazy, kolem Silvestra má také více foukat. Vyloučeny proto nejsou sněhové jazyky či závěje.
"Pokud budete kolem Silvestra cestovat na hory, buďte připraveni, že podmínky mohou být opravdu dost zimní se všemi jevy, které výrazná zima přináší," upozornili meteorologové.
Podobná je i předpověď na první týden roku 2026, slibuje podprůměrné teploty a poměrně časté sněžení. Vyloučeny nejsou v některých dnech ani celodenní mrazy ve všech polohách.
"Důvodem bude velmi stabilní a rozsáhlá tlaková výše nad severním Atlantikem, podél které k nám bude i nadále proudit velmi chladný a patrně i vlhký vzduch od severu/severozápadu. Výrazná změna v charakteru proudění zatím není ve výhledu ani na období do 10. 1., ale to je samozřejmě ještě velmi daleko," dodali odborníci.
Související
Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce
Počasí přinese o víkendu silné noční mrazy, během dne se oteplí
Aktuálně se děje
před 56 minutami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
před 2 hodinami
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
včera
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
včera
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
včera
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
včera
Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy
včera
Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump
včera
Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
včera
Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil
včera
Vražda na Štědrý den. Muž ve Vratimově připravil o život známého
včera
Pohonné hmoty jsou nejlevnější za čtyři roky. A může být ještě lépe
včera
Odveta za vraždění křesťanů. Trump nařídil útok proti teroristům v Nigérii
včera
Praha hlásí velké problémy v železniční dopravě. Vlaky nabírají zpoždění
včera
Rusové při útoku na Oděsu poškodili loď pod vlajkou Slovenska
včera
Ukrajina jedná neustále. Zelenského čeká další setkání s Trumpem
včera
Dívka z Olomoucka zastřelila matku. Hrozí jí až výjimečný trest
včera
Počasí přinese o víkendu silné noční mrazy, během dne se oteplí
25. prosince 2025 21:05
Lidé si přejí, aby původce zla zemřel, vzkázal Zelenskyj ve vánočním projevu Putinovi
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vánočním projevu vyslal světu i Kremlu velmi silný vzkaz, ve kterém se zdánlivě vyjádřil k osudu Vladimira Putina. V emotivním videu Zelenskyj prohlásil, že i když Rusko přineslo Ukrajině nesmírné utrpení, nedokázalo zlomit jednotu ani víru ukrajinského národa. V narážce na ruského vůdce uvedl, že v myslích mnoha lidí dnes rezonuje jediné přání, aby onen původce zla zahynul, ačkoliv v modlitbách k Bohu Ukrajinci žádají o něco vyššího – o mír, za který bojují a který si zaslouží.
Zdroj: Libor Novák