Vražda dítěte na Lounsku. Policie přiznala, že zadržela příbuzného oběti

Policie již ve středu překvalifikovala případ násilného činu na Lounsku. Vážně zraněné dítě totiž podlehlo svým zraněním v nemocnici. Kriminalisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy.
Policie o případu informovala ve středu dopoledne, kdy uvedla, že se kriminalisté z Ústeckého kraje zabývají násilným trestným činem, který se stal v úterý večer na Lounsku. Tehdy ještě platilo, že vážně zraněné dítě bojuje o život v nemocnici. Odpoledne ale přišla smutná zpráva.
"Nezletilé dítě utrpělo závažná poranění, kterým navzdory poskytnuté péči bohužel podlehlo," oznámili policisté na síti X. "Vzhledem k okolnostem případu byla nařízena soudní pitva za účelem objasnění přesné příčiny úmrtí," sdělili.
Policie už dopoledne uvedla, že v souvislosti s incidentem zadržela jednu podezřelou osobu. Později upřesnila, že obě zúčastněné osoby byly ve vzájemném příbuzenském vztahu.
"Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy," dodali strážci zákona. Vyšetřování případu pokračuje.
Vražda , děti , Policie ČR , Ústecký kraj
Zdroj: Libor Novák