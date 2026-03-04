Českou republiku čeká v nadcházejících dnech stabilní a postupně se oteplující počasí, které bude mít převážně jarní charakter.
Středa přinese polojasnou až skoro jasnou oblohu, i když se zejména v ranních a dopoledních hodinách mohou v Čechách objevit mlhy, a to i mrznoucí. V některých oblastech, typicky v Polabí, se nízká oblačnost udrží až do odpoledne. Teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 °C, ovšem při déletrvající mlze zůstanou jen kolem 6 °C. Odpoledne se v jihovýchodní části území mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky.
Čtvrtek zahájí sérii velmi slunečných dní bez srážek. Obloha bude jasná nebo polojasná, pouze ojediněle se ráno vytvoří mlhy. Noční teploty klesnou na +3 až -2 °C, ale přes den rtuť teploměru vystoupá na příjemných 10 až 15 °C. Vítr bude foukat jen slabý z východních směrů.
V pátek a v sobotu se očekává další mírné oteplení. Denní maxima dosáhnou 12 až 16 °C, přičemž v místech s déletrvající ranní mlhou se budou teploty držet kolem 7 až 8 °C. Noci zůstanou chladné s mrazíky. V západní polovině Čech se mlhy mohou objevovat častěji, ale během dne se budou postupně rozpouštět. Na Českomoravské vrchovině začne v závěru týdne pofukovat mírný jihovýchodní vítr.
Neděle i začátek příštího týdne budou pokračovat v podobném duchu. Většinou polojasné počasí s ranními mlhami vystřídají během dne slunečné intervaly. Od pondělí do středy by se mělo oteplovat ještě výrazněji, kdy nejvyšší denní teploty mohou vyšplhat až k 17 °C. Až v úplném závěru výhledu meteorologové očekávají přibývání oblačnosti a ojedinělý déšť.
Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího jako cynickou vraždu, která hrubě porušuje veškeré normy lidské morálky i mezinárodního práva. Tento útok, vedený Izraelem s podporou Spojených států, zasáhl Putina na velmi citlivém místě a prohloubil jeho dlouhodobou paranoiu ohledně vlastní bezpečnosti. Pro ruského lídra představuje pád dalšího spojence připomínku osudu diktátorů, kteří skončili násilnou smrtí nebo svržením.
Zdroj: Libor Novák