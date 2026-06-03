Země kvůli ebole zavádí zákazy cestování. WHO je silně proti

Libor Novák

3. června 2026 21:01

Sídlo Světové zdravotnické organizace
Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Cestovní omezení, která zavedlo více než tucet zemí, negativně ovlivňují schopnost Světové zdravotnické organizace efektivně reagovat na epidemii eboly v Demokratické republice Kongo. Podle generálního ředitele organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse tato opatření narušují dodavatelské řetězce a brání účinnému zásahu. 

Zákazy či omezení cestování zavedly například Spojené státy, Bahrajn nebo Mexiko, zatímco Kanada nařizuje jednadvacetidenní karanténu pro všechny cestující přijíždějící z Konga. Šéf organizace proto vyzval dotčené státy k plošnému zrušení těchto restrikcí. Namísto nich doporučuje provádět kontroly při odletu a odjezdu na letištích, v přístavech a na hraničních přechodech, což považuje za lepší způsob, jak zachytit nakažené osoby a jejich kontakty.

Světová zdravotnická organizace zároveň zveřejnila příznivější zprávu, podle které je počet případů eboly nižší, než se odborníci původně obávali. Zintenzivnění testování u podezřelých pacientů totiž ukázalo, že méně z nich se skutečně nakazilo kmenem Bundibugyo, který se v Kongu šíří. K prvnímu červnu bylo v Kongu evidováno 344 potvrzených případů a 60 úmrtí, k čemuž se řadilo dalších 116 podezřelých případů.

V sousední Ugandě úřady potvrdily 15 případů nákazy a jedno úmrtí. Pro srovnání, k dvacátému devátému květnu organizace hlásila v Kongu 906 podezřelých případů a 223 podezřelých úmrtí, zatímco potvrzených případů bylo tehdy 134, z toho devět v Ugandě, s osmnácti úmrtími pro obě země dohromady. Testování vzorků u osob, které zemřely s podezřením na toto onemocnění, stále pokračuje.

Tedros se v rámci tiskové konference vyhnul kritice amerického plánu na vybudování karanténního centra v Keni pro občany Spojených států, jehož realizaci momentálně zablokoval keňský soud. Uvedl, že každá země může dělat to, co považuje za správné pro sebe, a zároveň ocenil spolupráci s USA při sdílení informací i poskytování finanční podpory. Vyjádřil potěšení nad tím, že v boji proti epidemii existuje silné odhodlání na všech úrovních.

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