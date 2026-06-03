Američané a Íránci na sebe vzájemně útočili. Mírová jednání jsou na mrtvém bodě

Lucie Podzimková

3. června 2026 8:23

U.S. ARMY, ilustrační fotografie.
U.S. ARMY, ilustrační fotografie. Foto: defense.gov

Uplynulé hodiny opět ukázaly, jak křehké je příměří na Blízkém východě. Američané a Íránci na sebe totiž vzájemně útočili. Obě strany tvrdí, že jednaly v sebeobraně či odvetě. Informovala o tom britská stanice BBC. Žádný pokrok v mírových rozhovorech není hlášen. 

Americká armáda sestřelila balistické rakety a drony, které údajně mířily na lodě a do zemí Perského zálivu. Podle představitelů vojska se jednalo o údery v sebeobraně. Cílem se stal například jeden z ostrovů v Hormuzském průlivu. 

Írán uvedl, že v odvetě zaútočil na americké základny a helikoptéry v jedné ze zemí Blízkého východu. Podle Američanů mířily dvě rakety na Kuvajt a tři na Bahrajn, ale ani jedna nedosáhla svého cíle. 

Nejnovější útoky přišly po dalším selhání v mírových rozhovorech, které se v posledních dnech nikam neposunuly. Podle amerických médií požaduje americký prezident Donald Trump úpravy textu mírové dohody. Týkat se mají Hormuzského průlivu či odstranění vysoce obohaceného uranu z Íránu. Trump chce upravit i harmonogram jednání o íránském jaderném programu. 

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí v pondělí odmítl, že by jakékoliv změny textu bylo na stole. Zároveň prohlásil, že Washington neustále mění svůj pohled na věc a stanovuje nové a často i protichůdné požadavky. 

Podle dřívějších informací mělo dojít k prodloužení příměří o 60 dnů, opětovnému otevření Hormuzského průlivu a stanovení plánu dalších jednání ohledně íránského jaderného programu. Šéf Bílého domu především trvá na tom, aby Teherán souhlasil s tím, že nikdy nevyvine jadernou zbraň. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří. 

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