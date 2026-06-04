Víkendové počasí přinese zpočátku hodně slunečních paprsků, postupně se však na našem území prosadí proměnlivější charakter s občasnými přeháňkami.
V průběhu soboty bude jasno až polojasno, přičemž ranní hodiny mohou ojediněle provázet mlhy. Během dne začne od západního směru přibývat oblačnost a místy se vyskytnou slabé srážky. Později v průběhu večera pak budou přeháňky v západní polovině Čech vykazovat četnější charakter.
Noční teploty v noci na sobotu klesnou na 11 až 7 °C, v údolních polohách se může ochladit až na 5 °C. Přes den rtuť teploměru vystoupá na příjemných 21 až 25 °C. Vát bude pouze slabý proměnlivý vítr, který nepřesáhne rychlost 4 m/s. Celkový úhrn srážek pro sobotní den meteorologové odhadují v rozmezí od 0 do 2 mm.
V neděli nás čeká převážně polojasná až skoro jasná obloha, přechodně se ale na obloze ukáže i zvětšená oblačnost. Ojedinělé přeháňky se mohou objevit na celém území, s o něco vyšší četností je pak musíme očekávat v severních regionech země. Noční teploty se udrží ve srovnání s předchozí nocí výše, konkrétně mezi 14 až 10 °C.
Během nedělního dne se nejvyšší teploty plošně udrží mezi 20 až 25 °C, v oblastech jižní Moravy ovšem mohou vystoupat až k letním 28 °C. Slabý západní až jihozápadní vítr přes den přechodně zesílí na mírný o rychlosti 3 až 7 m/s. Předpokládané množství srážek pro druhou polovinu víkendu se bude pohybovat od 0 do 4 mm.
Související
Evropu spaluje stále extrémnější počasí. Proč s tím vlády nic nedělají?
Deštivé počasí úřaduje. Došlo i na bouřky, místy má občasně pršet až do neděle
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří
před 2 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty nedorazí, naopak hrozí déšť
včera
Země kvůli ebole zavádí zákazy cestování. WHO je silně proti
včera
Evropu spaluje stále extrémnější počasí. Proč s tím vlády nic nedělají?
včera
Politico: EU zahájí ještě v červnu přístupové rozhovory s Ukrajinou
včera
Historie se opakuje. Trump pohrozil zavedením cel 60 obchodním partnerům
včera
Rozhodnutí Trumpa jmenovat nového šéfa amerických tajných služeb vyvolalo vlnu kritiky a údivu
včera
Poslanci jednají o návratu EET. Zasedat mohou až do noci
včera
Křehké příměří opět narušeno. Evropská komise ostře zkritizovala plán USA
včera
Sledujeme vlakové neštěstí v přímém přenosu. Situace se vymkne kontrole, varuje uznávaný expert na ebolu
včera
Designové sprchové sety mění pravidla možností
včera
Schillerová představila zásadní změny důchodového systému
včera
Rusko války proti Ukrajině nelituje. Jedna věc se přesto mění
včera
Ukrajina vrací úder. Na Rusko posílá stovky dronů
včera
Bahrajn likviduje íránské rakety a drony, Kuvajt po útocích zavřel letiště
včera
Deštivé počasí úřaduje. Došlo i na bouřky, místy má občasně pršet až do neděle
včera
Američané a Íránci na sebe vzájemně útočili. Mírová jednání jsou na mrtvém bodě
včera
Počasí bude do víkendu poměrně deštivé. Nejtepleji má být zítra
2. června 2026 21:59
Britská monarchie čelí nařčením z ochrany Andrewa. Ozvala se Epsteinova oběť
2. června 2026 21:07
Útočník z Havířova není schopen výslechu. Vyšetřování tragédie se komplikuje
Policie od soboty vyšetřuje tragický útok muže na sousedku v Havířově, kdy žena podlehla zraněním, která při napadení utrpěla. Kriminalistům ale vyšetřování komplikuje aktuální stav podezřelého. Neumožňuje totiž provedení některých důležitých úkonů.
Zdroj: Jan Hrabě