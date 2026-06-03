Křehké příměří opět narušeno. Evropská komise ostře zkritizovala plán USA

Evropská komise ostře kritizovala záměr Spojených států uvalit na Evropskou unii nové desetiprocentní clo. Washington tento krok odůvodňuje tvrzením, že Brusel nedokázal efektivně zakázat dovoz zboží vyrobeného za použití nucené práce. Unijní exekutiva ústy svého zástupce mluvčího Olafa Gilla uvedla, že předběžné výsledky amerického vyšetřování podrobně zanalyzuje a bude s tamní administrativou nadále jednat, nicméně jakékoli sankční poplatky uvalené z těchto důvodů považuje za zcela neopodstatněné.
Úřad amerického obchodního zmocněnce zveřejnil zprávu, v níž navrhuje opětovné zavedení desetiprocentních cel pro své hlavní obchodní partnery, mezi které vedle Evropské unie patří také Kanada a Mexiko. Podle amerických orgánů tyto země dostatečně nevymáhají legislativu zakazující produkty spojené s nucenou prací.
Tento krok je součástí rozsáhlého prověřování, které Washington zahájil na jaře na základě zákona o obchodu z roku 1974. Jde o snahu administrativy prezidenta Donalda Trumpa obnovit globální cla poté, co ta původní v únoru zrušil Nejvyšší soud USA. V současnosti platné prozatímní desetiprocentní clo má vypršet v červenci a nová opatření by na něj měla bezprostředně navázat.
Kriticky se k postupu Spojených států vyjádřil vlivný předseda výboru pro mezinárodní obchod v Evropském parlamentu Bernd Lange. Podle něj Washington po neúspěchu u Nejvyššího soudu pouze zoufale hledá nové právní kličky, kterými by mohl svou celní politiku obhájit.
Obvinit Evropskou unii z nečinnosti vůči nucené práci označil za absurdní, protože sedmadvacítka v této oblasti přijala nejpřísnější pravidla na světě. Celá situace podle něj působí tak, že se Spojené státy snaží přizpůsobit fakta již předem rozhodnutému politickému záměru.
Mluvčí Gill připomněl, že Evropská unie schválila nařízení zakazující produkty z nucené práce v roce 2024. Tento společný cíl, spočívající v odstranění nucené práce z dodavatelských řetězců, byl navíc výslovně stvrzen ve společném prohlášení obou stran v rámci takzvané Turnberryjské dohody.
Problémem však zůstává časový harmonogram, neboť evropská pravidla začnou platit až od 14. prosince 2027. Právě toto přechodné období využil Úřad amerického obchodního zmocněnce jako hlavní argument pro okamžité uvalení cel s tvrzením, že unie kvůli odkladu účinnosti nekoná dostatečně efektivně.
Nová celní hrozba opět vážně narušuje křehké příměří v transatlantickém obchodu, které bylo dojednáno ve skotském Turnberry. Evropská unie tehdy souhlasila se zrušením cel na americké průmyslové zboží výměnou za to, že Spojené státy zastropují poplatky na většinu evropských produktů na patnácti procentech.
Evropský parlament má o definitivní legislativní podobě této dohody hlasovat 16. června, přičemž nejnovější agresivní krok Washingtonu může výrazně posílit odpor řady europoslanců vůči schválení celého paktu. K oznámení navíc došlo jen několik hodin před plánovanou schůzkou šéfa unijního obchodu Maroše Šefčoviče s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem na ministerském zasedání OECD v Paříži.
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Zdroj: Libor Novák