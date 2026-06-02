Útočník z Havířova není schopen výslechu. Vyšetřování tragédie se komplikuje

Policie od soboty vyšetřuje tragický útok muže na sousedku v Havířově, kdy žena podlehla zraněním, která při napadení utrpěla. Kriminalistům ale vyšetřování komplikuje aktuální stav podezřelého. Neumožňuje totiž provedení některých důležitých úkonů.
Policie o případu poprvé informovala v sobotu odpoledne, kdy uvedla, že v bytovém domě v Havířově došlo k fyzickému útoku muže na ženu. "Jednalo se o sousedy. Paní na následky útoku zemřela," napsali strážci zákona na sociální síti X s tím, že muž byl na místě zadržen.
Tragickou událostí se zabývají moravskoslezští krajští kriminalisté, kteří o víkendu avizovali výslechy svědků. Podezřelý muž ale zatím nevypovídal. "Muž, u kterého byl test na přítomnost návykových látek i alkoholu negativní, nyní není schopen procesních úkonů," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská pro web novinky.cz.
Podezřelý je momentálně ve specializovaném zdravotnickém pracovišti, kriminalisté ho tak zatím z vraždy neobvinili.
Mluvčí také naznačila, jak napadení proběhlo. "Z dosud zjištěných informací vyplývá, že čtyřiačtyřicetiletý muž měl zkontaktovat svou sousedku a fyzicky ji napadnout," popsala Štětínská.
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Zdroj: Libor Novák