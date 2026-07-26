Kriminalisté objasnili vraždu po téměř 20 letech. Pachatel ale k soudu nezamíří

Málo vídaný počin se povedl kriminalistům z pracovní skupiny Tempus. Objasnili totiž dlouhodobě nevyřešený případ pokusu o vraždu, ke kterému došlo v Hrádku nad Nisou v roce 2007. Věc je nicméně promlčena, takže pachatel unikne spravedlnosti.
Byla polovina září roku 2007, když na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou v Libereckém kraji došlo k brutálnímu útoku na obsluhu čerpací stanice. Pachatel nejprve předstíral zájem o nákup zboží, ale následně napadl manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
"Napadený útok přežil jen díky tomu, že bodná poranění pouze shodou šťastných náhod nezasáhla životně důležité orgány," uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek. Útočník pak dlouhé roky unikal spravedlnosti. Až nyní policie oznámila, že se vyšetřování podařilo zdárně ukončit.
"Přestože se kriminalistům podařilo případ po letech objasnit a jednoznačně určit pachatele, trestní stíhání již nebylo možné zahájit. Věc byla odložena z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť v mezidobí došlo k promlčení trestní odpovědnosti," vysvětlil mluvčí.
Podle policie je zmíněný případ dalším důkazem dlouhodobé práce pracovní skupiny Tempus, která jako jediný útvar systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Cílem skupiny je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasnění případů starých i několik desítek let a zajistit spravedlnost, kde to právní řád ještě umožňuje.
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Zdroj: Lucie Podzimková