Írán poprvé reagoval na prohlášení Hormuzského průlivu za americké území

Lucie Podzimková

19. srpna 2026 9:15

Írán, ilustrační foto
Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Teherán reagoval na úterní prohlášení Hormuzského průlivu za americké území, což udělal americký prezident Donald Trump na sociální síti. Podle íránské diplomacie trpí šéf Bílého domu bludy. 

O první íránskou reakci na Trumpovo prohlášení se postaral náměstek ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí. "Stejně jako Trump správně napsal název Perského zálivu, brzy bude buď opravena jeho mylná představa ohledně Hormuzského průlivu, anebo my opravíme bludné představy tohoto pomateného muže," napsal zástupce diplomacie na síti X. 

Trump v jednom z úterních příspěvků na sociální síti Truth Social zveřejnil výstřižek mapy, který zachycuje i Hormuzský průliv, jenž je zakroužkován a označen za "nové americké území". Politik v rámci tohoto příspěvku nic dalšího nenapsal. 

Republikánský lídr tak navázal na slova z minulého týdne, kdy pohrozil tím, že by se důležitá námořní cesta mohla stát americkým územím. "Jakmile porazíme Írán, docela brzy prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států," nechal se slyšet. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Americký prezident v dalším aktuálním příspěvku uvedl, že neprobíhají žádné rozhovory s Íránem, přičemž nejsou ani naplánovány. "Námořní blokáda nadále pokračuje. Hormuzský průliv je otevřený. Všechny námořní miny byly odstraněny nebo odpáleny," oznámil šéf Bílého domu na Truth Social. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody. 

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Zdroj: Lucie Podzimková

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