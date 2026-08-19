Írán promýšlí reakci na možnou další eskalaci. V ohrožení by byla i Evropa

Lucie Podzimková

19. srpna 2026 16:19

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.
Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023. Foto: Iránske revoluční gardy

Írán dopředu promýšlí, jak by reagoval na možnou další eskalaci konfliktu ze strany Spojených států amerických. Nabízejí se i útoky na evropské vojenské základny, zjistil deník Financial Times. Cílem by se mohla stát zařízení, která využívá americká armáda. 

Dvojice zdrojů prestižního deníku z útrob íránského režimu potvrdila, že íránské vojenské velení uvažuje o útocích na americké základny na území Evropy, například v Bulharsku, které nedávno udělilo Američanům souhlas s tankováním armádních letadel. 

Podle informací Financial Times by se cílem případného íránského útoku mohl stát i Kypr, kde se nachází britská vojenská základna. Do jejího areálu už v březnu přiletěl dron, údajně šlo o íránský bezpilotní stroj Šáhed. 

Washington a Teherán momentálně marně hledají diplomatické řešení konfliktu. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že neprobíhají žádné rozhovory s Íránem, přičemž nejsou ani naplánovány. "Námořní blokáda nadále pokračuje. Hormuzský průliv je otevřený. Všechny námořní miny byly odstraněny nebo odpáleny," oznámil šéf Bílého domu na Truth Social. 

Trump v jiném z úterních příspěvků na síti Truth Social zveřejnil výstřižek mapy, který zachycuje i Hormuzský průliv, jenž je zakroužkován a označen za "nové americké území". Politik v rámci tohoto příspěvku nic dalšího nenapsal. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody. 

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