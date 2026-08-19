Ruský politik Mironov navrhl, aby se Orešnikem zaútočilo na Británii

Ruský politik Sergej Mironov pohrozil Velké Británii útokem, při němž by mohla být použita raketa Orešnik. Cílem by byly továrny, v nichž se na Ostrovech vyrábějí bezpilotní stroje, které slouží ukrajinské armádě při útocích na cíle v Rusku.
Podle Mironova, který je předsedou strany Spravedlivé Rusko, se poskytnutí dronů ukrajinské armádě rovná přímému zapojení Británie do konfliktu. "Poskytování prostředků k útokům na ropné rafinérie v Rusku by mělo být považováno za přímé zapojení Londýna do války," cituje politika ruská státní agentura TASS.
"Hlupáky je třeba poučit. Myslím, že nastal čas zaútočit na továrny na výrobu dronů s dlouhým doletem ve Velké Británii. Raketu Orešnik s bojovou hlavicí ještě nevyzkoušeli v reálných podmínkách, teď je ten správný čas," prohlásil Mironov.
Rusko již kvůli dronům oficiálně obvinilo Velkou Británii z úmyslné snahy o eskalaci války na Ukrajině. "Spojené království jedná jako komplic a spolupachatel krvavých zločinů a teroristických útoků," uvedla ruská ambasáda ve Velké Británii v prohlášení. "Akce Londýna budou nepochybně mít důsledky," vzkázali diplomaté zastupující Kreml.
Mluvčí britského ministerstva obrany reagoval slovy, že Británie stojí i nadále po boku Ukrajiny. "Rusko nesmí pochybovat o odhodlání této vlády postavit se ruské agresi proti Ukrajině a proti Spojenému království a jeho spojencům," sdělil pro BBC s tím, že Kyjevu budou i nadále poskytovány prostředky sloužící k obraně proti ruské invazi.
Rusům vadí nasazení dronů, které se vyrábějí ve dvou britských firmách. Ukrajinské armádě posloužily například při tolik diskutovaných útocích na sklady online prodejce Wildberries. Podle zdroje britské veřejnoprávní stanice se v Británii vyrobené bezpilotní stroje zúčastnily útoků, při nichž vznikla škoda ve výši přes 30 miliard liber.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tvrdí, že drony s britskými součástkami a konfiguracemi se podílely na útocích na ruské území, včetně útoku na ropné zařízení v Rostovské oblasti.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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raketa Orešnik , Sergej Michajlovič Mironov , Rusko , Velká Británie , Drony
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Zdroj: Lucie Podzimková