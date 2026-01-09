Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo

Rusko použilo balistickou raketu Orešnik jako součást masivního nočního útoku na Ukrajinu. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že útok byl odvetou na údajný ukrajinský útok dronu zaměřený na rezidenci Vladimira Putina z konce prosince. Ten se ale podle expertů i Kyjeva nikdy nestal.
Ve čtvrtek večer byli v Kyjevě zabiti čtyři lidé a 25 dalších zraněno. Několik hodin bylo slyšet hlasité rány, které zapálily oblohu výbuchy. Je to teprve podruhé, co Moskva použila systém Orešnik, který byl poprvé nasazen k útoku na město Dnipro v listopadu 2024.
I když Rusko místo dopadu Orešniku nespecifikovalo, úřady v západoukrajinském Lvově ohlásily několik výbuchů a zásah zařízení kritické infrastruktury balistickou raketou. Podle ukrajinského letectva se střela pohybovala po balistické dráze rychlostí přibližně 13 000 kilometrů za hodinu. Tato rychlost odpovídá zhruba desetinásobku rychlosti zvuku, čehož je systém Orešnik schopen dosáhnout.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil útok v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Moskva tvrdí, že úder byl odvetou za údajný prosincový pokus Ukrajiny zasáhnout bydliště prezidenta Vladimira Putina. Americké tajné služby však dříve vyhodnotily, že cílem útoku tehdy nebylo Putinovo sídlo.
Ministerstvo obrany uvedlo, že útok byl odvetou na údajný ukrajinský útok dronu zaměřený na rezidenci Vladimira Putina z konce prosince. Svět ale nevěří, že by k něčemu takovému došlo a Rusko si záminku pravděpodobně samo vymyslelo.
Rusové se přitom pokusili svět přesvědčit, že k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina opravdu došlo. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.
Jak upozornil web France24, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry sestřeleného dronu, o kterém tvrdí, že byl vypuštěn ukrajinskou armádou s cílem zasáhnout rezidenci prezidenta Putina v severozápadním Rusku. Na videu je vidět poškození bezpilotní stroj, jak leží ve sněhu v zalesněné oblasti. Web nicméně podotkl, že věrohodnost videa není možné nezávisle ověřit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky.
Zelenskyj upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Andrew C. Kuchins, uznávaný expert na Rusko, došel k závěru, že stopy vedou spíše do Kremlu než do Kyjeva. Kuchins poukazuje na velmi podezřelé načasování celého incidentu. Zpráva o útoku se objevila bezprostředně po nedělní schůzce Trumpa se Zelenským na Floridě, která byla oběma stranami hodnocena jako velmi konstruktivní.
Putin, který podle Kuchinse nemá skutečný zájem na ukončení války za podmínek přijatelných pro druhou stranu, mohl tento „atentát“ zinscenovat jako operaci pod falešnou vlajkou. Cíl byl jasný: vykreslit Zelenského v očích nového amerického prezidenta jako nespolehlivého partnera, který sabotuje mírové rozhovory teroristickými metodami.
Důkazy, které Moskva předložila, jsou podle experta více než chabé. Video s troskami dronů v neporušeném sněhu nepůsobí přesvědčivě a zprávy amerických tajných služeb, na které odkazuje deník The Wall Street Journal, naznačují, že k žádnému útoku na rezidenci ve Valdaji ve skutečnosti nedošlo. Americké zdroje uvádějí, že ukrajinské drony sice v oblasti operovaly, ale mířily na vzdálené vojenské cíle, nikoliv na prezidentovo sídlo.
