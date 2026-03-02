Kvůli situaci v Íránu pošle vláda do ulic policisty s dlouhými zbraněmi

Vláda premiéra Andreje Babiše se od pondělního rána intenzivně zabývá vyhrocenou situací na Blízkém východě. Hlavním impulsem pro sérii mimořádných jednání se staly víkendové údery Spojených států a Izraele na íránské cíle, které vyvolaly následnou odvetu Teheránu směřovanou na několik států v oblasti Perského zálivu. Průběh událostí donutil český kabinet k okamžité aktivitě, která začala brzkým zasedáním Bezpečnostní rady státu.
Po ranní schůzce bezpečnostních špiček následovala koaliční rada a poté standardní jednání vlády, kterému však dominovalo mezinárodní dění. Původně plánovaná agenda, která měla zahrnovat například debatu o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona, musela ustoupit aktuální krizi. Přestože se ministři k některým domácím tématům a opozičním návrhům nakonec dostali, zahraniční politika a bezpečnost občanů zůstaly prioritou.
Premiér Andrej Babiš k situaci uvedl, že ačkoliv je válečný konflikt vždy špatným řešením, v tomto případě diplomacie spojenců vyčerpala své možnosti bez úspěšného výsledku. Podle jeho slov představuje íránský režim trvalou hrozbu pro stabilitu regionu a usiluje o zničení Izraele. Vláda je v tomto pohledu jednotná a preventivní údery Američanů a Izraelců vnímá jako nezbytný krok k odvrácení ještě horšího scénáře.
Ministr zahraničí Petr Macinka podpořil premiérova slova s tím, že íránská strana během dřívějších diplomatických jednání neříkala pravdu o svém jaderném programu. Zpravodajské služby podle něj jasně prokázaly, že Teherán pouze získával čas pro přípravu vlastních agresivních kroků. Sobotní vojenská operace spojenců tak byla podle české vlády nezbytnou reakcí na neúspěch mírových rozhovorů a pokračující hrozbu z íránské strany.
Zásadním bodem pondělního jednání byla organizace repatriace českých občanů, kteří v důsledku bojů a omezení letového provozu uvízli na Blízkém východě. Největší počet Čechů je hlášen ve Spojených arabských emirátech, přičemž situace v Dubaji je momentálně hodnocena jako nejbezpečnější. Kabinet rozhodl o vyslání dvou armádních airbusů, které mají pomoci s návratem lidí do vlasti, a tyto kroky koordinuje také se sousedním Slovenskem.
Do záchranných operací se zapojil i soukromý sektor, konkrétně společnost Smartwings, která vyslala pět strojů do ománského Maskatu primárně pro své klienty. Další repatriační snahy se soustředí na Jordánsko a Egypt, zatímco přelety nad jinými zeměmi v zasaženém regionu zůstávají v tuto chvíli nemožné. Vláda zdůraznila, že se snaží zajistit bezpečí pro každého Čecha v oblasti, přestože logistika je kvůli aktivním bojům velmi komplikovaná.
Ministr vnitra Lubomír Metnar uklidňoval veřejnost prohlášením, že situace přímo v České republice je stabilní a tajné služby nemají informace o konkrétním ohrožení. Z tohoto důvodu vláda nepřistoupila ke zvýšení stupně ohrožení terorismem a země zůstává na úrovni B, což představuje mírné riziko. Přesto se lidé v ulicích setkají s viditelně posílenými policejními hlídkami, které budou vybaveny balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi.
Preventivní bezpečnostní opatření se zaměřují především na vytipované cíle, u kterých by mohl hrozit útok. Jde zejména o objekty spojené s židovskou obcí, sídlo rádia Svobodná Evropa a velvyslanectví Spojených států, Izraele i Palestiny. Do zvýšeného monitoringu jsou zapojena všechna krajská policejní ředitelství i cizinecká policie na letištích, přičemž česká strana úzce spolupracuje se svými evropskými partnery.
Bezpečnost českých občanů na Blízkém východě je v tuto chvíli absolutní prioritou české diplomacie. Ministr zahraničí Petr Macinka v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce zdůraznil, že otázka pomoci lidem v regionu stojí vysoko nad analýzami vojenského vývoje. Podle jeho slov je nejdůležitější zajistit bezpečný návrat všech Čechů, kteří v oblasti uvízli kvůli eskalaci konfliktu mezi Íránem, Izraelem a USA.
Zdroj: Libor Novák