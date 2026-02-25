Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů

Babišova vláda zasedla poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Zasedání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Členové vlády diskutovali o pozici České republiky k dočasnému fondu pro dekarbonizaci a k revizi emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. Výbor schválil také mantinely pozice ČR do dalších jednání o tzv. chat control, tedy o návrhu na zpřísnění kontroly obsahu na sociálních sítích.
"Co se týče dočasného fondu pro dekarbonizaci, Evropská komise říká, že fond vznikne v roce 2026, ale příjmy se plánují až od roku 2028. My tento návrh Komise nemůžeme podpořit a budeme chtít, aby nám to vyjasnila," uvedl premiér Andrej Babiš. Vláda nepodporuje ani návrh revize emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. "Musíme postupovat podle programového prohlášení naší vlády," konstatoval premiér Babiš. "Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval klasická auta na spalovací motory, když se tolik investovalo do snížení spotřeby a plnění emisních limitů. Nějaký krok stranou, nějaké zvolnění pro nás nejsou dostatečné a my trváme na tom, aby to bylo zrušeno," prohlásil předseda vlády.
Vláda rozhodla o zrušení několika svých pracovních a poradních orgánů – Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, Radu vlády pro paměťovou agendu a Vládní výbor pro strategické investice. Zrušila také funkci vládního zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky, funkci vládního zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání a funkci vládního koordinátora strategické komunikace státu. "Jsou to poradní orgány, které nepotřebujeme," uvedl premiér Babiš.
Vláda projednala zprávu o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025Zpráva mimo jiné konstatuje, že bylo dosaženo významných pokroků v prevenci i zvyšování odborných kapacit, například rozšířením vzdělávání v adiktologii, spuštěním Národního portálu adiktologického screeningu či reagováním na nová rizika, jako jsou digitální závislosti nebo nové nikotinové výrobky. Nedostatky naopak přetrvávají v celoplošných preventivních kampaních, nízké dostupnosti programů selektivní a indikované prevence a ve slabé realizaci krátkých intervencí ve zdravotnictví. Premiér považuje za důležité řešit také problematiku neoprávněného prodeje návykových látek, jako jsou kratom a canabis. "Potýkáme se ale závislostmi různého druhu, musíme vysvětlovat našim dětem škodlivost těchto věcí, je to úkol i pro školství," dodal Andrej Babiš.
Kabinet projednal také zprávu hodnotící postup naplňování Akčního plánu Cirkulární Česko 2040 v období 2022–2024. Z celkem jedenácti úkolů pro rok 2024 bylo deset splněno a jeden splněn částečně, a to kvůli probíhající legislativní úpravě na úrovni Evropské unie. Česká republika naplňuje klíčové evropské povinnosti v oblastech jako omezení jednorázových plastů, recyklace a oběhové nakládání se surovinami, včetně transpozice směrnice EU o jednorázových plastech a zavedení požadavků na recyklát v PET lahvích.
Ministři a ministryně odsouhlasili také návrh na převedení agendy související se zajištěním oblasti kosmických aktivit z Ministerstva dopravy na Ministerstvo průmyslu a obchodu a souběžný návrh na přesun agendy související se zajištěním činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která dosud spadá pod Úřad vlády, rovněž přímo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Centralizace těchto agend pod jedno ministerstvo přispěje k úzké spolupráci odborných útvarů, ke zvýšení efektivity řízení v těchto oblastech a v neposlední řadě i k úsporám na mzdových a provozních nákladech.
Vláda projednala také třemi legislativními návrhy poslanců. Podpořila návrh na vydání zákona o zemských znacích a vlajkách usilujícím o právní zakotvení symbolů Čech, Moravy a Slezska, naopak nesouhlasila s navrženými změnami v zákonech o doplňkovém penzijním spoření a o rozpočtových pravidlech.
Související
Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí
50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka
Vláda ČR , Andrej Babiš , Igor Červený
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů
před 51 minutami
Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život
před 1 hodinou
Fico opět kritizuje Kyjev. Dodávky ropy na Slovensko se obnoví až v březnu
před 2 hodinami
Japonsko odhalilo, kdy nasadí rakety na ostrově u Tchaj-wanu
před 3 hodinami
Policie chce vědět, co se na svahu stalo. Hledají se svědci tragédie v Harrachově
před 4 hodinami
Britská policie ukončila činnost v někdejším sídle bývalého prince Andrewa
před 4 hodinami
Jarní počasí začíná úřadovat. Meteorologové nastínili výhled na měsíc dopředu
před 5 hodinami
Tragédie v řadách policie. Potápěč se nevynořil při výcviku na Vysočině
před 6 hodinami
Norský expremiér se pokusil vzít si život. Uškodily mu Epstein Files
před 7 hodinami
Policejní manévry v Havířově. Muž, který střelbou zranil policistu, je po smrti
před 7 hodinami
Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu
před 8 hodinami
Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru
před 10 hodinami
Počasí: Jaro přišlo do Česka. Teploty ještě tento týden vyrostou až na 17 stupňů
včera
Experti: Rusko bude schopno pokračovat v invazi po celý rok 2026. Hrozba pro Evropu narůstá
včera
Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi
včera
Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl
včera
Británie a Francie plánovaly vyzbrojit Ukrajinu jadernou bombou, prohlásil bez důkazů Putin
včera
Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny
včera
Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami
včera
VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si připomněl čtvrté výročí zahájení ruské invaze emotivním videoprojevem, který natočil přímo v prostorách svého bunkru na Bankovově ulici v Kyjevě. V úvodu připomněl známý výrok o tom, že Vladimir Putin plánoval dobýt Kyjev za pouhé tři dny. Skutečnost, že ukrajinský odpor trvá již čtyři roky, podle něj vypovídá o nesmírné odvaze a vytrvalosti celého národa, který od 24. února 2022 urazil náročnou cestu.
Zdroj: Libor Novák