Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. února 2026 17:08

Andrej Babiš a Igor Červený
Andrej Babiš a Igor Červený Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda zasedla poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zasedání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Členové vlády diskutovali o pozici České republiky k dočasnému fondu pro dekarbonizaci a k revizi emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. Výbor schválil také mantinely pozice ČR do dalších jednání o tzv. chat control, tedy o návrhu na zpřísnění kontroly obsahu na sociálních sítích.

"Co se týče dočasného fondu pro dekarbonizaci, Evropská komise říká, že fond vznikne v roce 2026, ale příjmy se plánují až od roku 2028. My tento návrh Komise nemůžeme podpořit a budeme chtít, aby nám to vyjasnila," uvedl premiér Andrej Babiš. Vláda nepodporuje ani návrh revize emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. "Musíme postupovat podle programového prohlášení naší vlády," konstatoval premiér Babiš. "Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval klasická auta na spalovací motory, když se tolik investovalo do snížení spotřeby a plnění emisních limitů. Nějaký krok stranou, nějaké zvolnění pro nás nejsou dostatečné a my trváme na tom, aby to bylo zrušeno," prohlásil předseda vlády.

Vláda rozhodla o zrušení několika svých pracovních a poradních orgánů – Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, Radu vlády pro paměťovou agendu a Vládní výbor pro strategické investice. Zrušila také funkci vládního zmocněnce pro odolnost a modernizaci ekonomiky, funkci vládního zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání a funkci vládního koordinátora strategické komunikace státu. "Jsou to poradní orgány, které nepotřebujeme," uvedl premiér Babiš.

Vláda projednala zprávu o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025Zpráva mimo jiné konstatuje, že bylo dosaženo významných pokroků v prevenci i zvyšování odborných kapacit, například rozšířením vzdělávání v adiktologii, spuštěním Národního portálu adiktologického screeningu či reagováním na nová rizika, jako jsou digitální závislosti nebo nové nikotinové výrobky. Nedostatky naopak přetrvávají v celoplošných preventivních kampaních, nízké dostupnosti programů selektivní a indikované prevence a ve slabé realizaci krátkých intervencí ve zdravotnictví. Premiér považuje za důležité řešit také problematiku neoprávněného prodeje návykových látek, jako jsou kratom a canabis. "Potýkáme se ale závislostmi různého druhu, musíme vysvětlovat našim dětem škodlivost těchto věcí, je to úkol i pro školství," dodal Andrej Babiš.

Kabinet projednal také zprávu hodnotící postup naplňování Akčního plánu Cirkulární Česko 2040 v období 2022–2024. Z celkem jedenácti úkolů pro rok 2024 bylo deset splněno a jeden splněn částečně, a to kvůli probíhající legislativní úpravě na úrovni Evropské unie. Česká republika naplňuje klíčové evropské povinnosti v oblastech jako omezení jednorázových plastů, recyklace a oběhové nakládání se surovinami, včetně transpozice směrnice EU o jednorázových plastech a zavedení požadavků na recyklát v PET lahvích.

Ministři a ministryně odsouhlasili také návrh na převedení agendy související se zajištěním oblasti kosmických aktivit z Ministerstva dopravy na Ministerstvo průmyslu a obchodu a souběžný návrh na přesun agendy související se zajištěním činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která dosud spadá pod Úřad vlády, rovněž přímo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Centralizace těchto agend pod jedno ministerstvo přispěje k úzké spolupráci odborných útvarů, ke zvýšení efektivity řízení v těchto oblastech a v neposlední řadě i k úsporám na mzdových a provozních nákladech.

Vláda projednala také třemi legislativními návrhy poslanců. Podpořila návrh na vydání zákona o zemských znacích a vlajkách usilujícím o právní zakotvení symbolů Čech, Moravy a Slezska, naopak nesouhlasila s navrženými změnami v zákonech o doplňkovém penzijním spoření a o rozpočtových pravidlech.

před 7 hodinami

Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu

Související

Igor Červený byl jmenován ministrem životního prostředí. (23.2.2026) Prohlédněte si galerii

Igor Červený byl jmenován novým ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval Igora Červeného, kandidáta strany Motoristé sobě, novým ministrem životního prostředí. Tímto krokem se po přibližně dvou měsících od vzniku vlády definitivně zkompletoval kabinet Andreje Babiše. Červený v čele resortu střídá šéfa diplomacie Petra Macinku, který byl dočasně pověřen jeho řízením.
Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

Více souvisejících

Vláda ČR Andrej Babiš Igor Červený

Aktuálně se děje

před 4 minutami

Andrej Babiš a Igor Červený

Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů

Babišova vláda zasedla poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

před 51 minutami

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život

Ukrajinské drony zaútočily na továrnu na hnojiva v západním Rusku. Při události zemřelo sedm lidí, nejméně dalších deset osob utrpělo zranění. Informovala o tom BBC. K útoku došlo krátce po čtvrtém výročí zahájení války na Ukrajiny, kterou Moskva rozpoutala invazí do sousední země. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Experti: Rusko bude schopno pokračovat v invazi po celý rok 2026. Hrozba pro Evropu narůstá

Rusko bude schopno pokračovat v invazi na Ukrajinu po celý rok 2026, a to i přes narůstající ekonomické potíže a tlaky na trhu práce. Podle analýzy předního vojenského institutu IISS (International Institute for Strategic Studies) existuje jen málo náznaků, že by se schopnost Moskvy vést válku i v jejím pátém roce nějak výrazně snižovala. Zároveň se zvyšuje hrozba, kterou pro Evropu představují ruské rakety a drony.

včera

Petr Macinka

Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi

Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil v úterý na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku s neobvykle přímočarým projevem. U příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu odmítl opakovat diplomatické fráze a svůj apel adresoval přímo ruskému šéfovi diplomacie Sergeji Lavrovovi, i když ten v sále osobně přítomen nebyl.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl

Pro sportovní nadšence, fanoušky a novináře během posledních šestnácti dní prakticky neexistovalo nic jiného, než Zimní olympijské hry v Miláně a Crotině d´Ampezzo. Vedle toho, že takový velký sportovní svátek kromě radosti přináší pro sportovce i novináře stres ve snaze předvést co nejlepší a bezchybné výkony, tak přináší také jednu z mála jistot v dnešním stále se měnícím světě. Pokaždé když při zahajovacím i zakončovacím ceremoniálu zazní emotivní tóny olympijské hymny, alespoň pro mně se ten překotný svět, který už pomalu nestíháme ani sledovat, zastaví s vědomím, že zkrátka vidím něco, co musí přežít i pro další generace.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny

U příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s emotivním videoprojevem, v němž vyzval Donalda Trumpa k návštěvě Kyjeva. Zelenskyj zdůraznil, že Vladimir Putin nedosáhl svých původních válečných cílů a nepodařilo se mu zlomit ukrajinský lid. Ukrajina podle něj v žádných budoucích jednáních nezradí své občany a udělá vše pro dosažení spravedlivého a důstojného míru.

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami

Válka na Ukrajině trvá již čtyři roky a za tu dobu stihla od základů proměnit povahu moderního válčení, otřást globální rovnováhou sil a rozbít dosavadní evropskou bezpečnostní architekturu. Pro Ukrajinu je tento konflikt krutým prokletím – země musí neustále adaptovat své síly, aby ušetřila zbytek Evropy před ruskou agresí, zatímco sama platí daň v podobě nekončících ztrát. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že jsou v boji osamoceni, zatímco Západ sice mluví o míru, ale svou váhavostí v materiální podpoře odsuzuje zemi k nekonečnému boji.

včera

VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si připomněl čtvrté výročí zahájení ruské invaze emotivním videoprojevem, který natočil přímo v prostorách svého bunkru na Bankovově ulici v Kyjevě. V úvodu připomněl známý výrok o tom, že Vladimir Putin plánoval dobýt Kyjev za pouhé tři dny. Skutečnost, že ukrajinský odpor trvá již čtyři roky, podle něj vypovídá o nesmírné odvaze a vytrvalosti celého národa, který od 24. února 2022 urazil náročnou cestu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy