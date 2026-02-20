50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Libor Novák

20. února 2026 12:10

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

V Bruselu chce Česko v této otázce vystupovat jako lídr takzvané „koalice přátel konkurenceschopnosti“. Podle premiéra jeho vizi úpravy či zastropování cen povolenek podporuje italská premiérka Giorgia Meloniová a důležité signály přicházejí i od nového německého kancléře Friedricha Merze. Babiš zdůraznil, že evropští lídři musí pochopit reálné dopady na průmyslovou výrobu, aby zabránili jejímu odchodu z kontinentu.

Energetická část strategie počítá s masivními investicemi do nových zdrojů. Vláda se chystá již začátkem příštího roku rozhodnout o dostavbě bloků jaderné elektrárny Temelín. Do té doby mají energetickou stabilitu zajistit nové plynové zdroje, s jejichž výstavbou se má začít v roce 2028 tak, aby byly funkční od roku 2031. Ministr průmyslu Karel Havlíček v této souvislosti plánuje zavést kapacitní mechanismy, které by formou státních garancí zajistily investorům návratnost.

Klíčovým bodem pro ovládnutí energetického trhu zůstává dříve oznámený plán na plné získání kontroly nad skupinou ČEZ. Stát by měl v blízké době zahájit kroky k výkupu akcií od minoritních akcionářů. Tato operace by měla trvat zhruba rok a půl a cílem je, aby stát mohl lépe korigovat ceny elektřiny a strategicky investovat do klíčové infrastruktury.

V oblasti bydlení si kabinet stanovil ambiciózní cíl zvýšit výstavbu na 50 tisíc bytů ročně, což je o 20 tisíc více než v současnosti. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová uvedla, že deset tisíc z tohoto počtu by měly tvořit byty obecní či družstevní v režimu dostupného bydlení. Stát chce tohoto zrychlení dosáhnout především zjednodušením administrativy a novým stavebním zákonem.

Strategie prošla oproti původním návrhům hnutí ANO před volbami určitými úpravami. Vypadly konkrétní kvóty na dovoz zahraničních pracovníků, které nahradil obecnější cíl zvýšení počtu kvalifikovaných sil. Strategie ale nadále přesto počítá se „zvýšením počtu kvalifikovaných a prověřených zahraničních pracovníků“, zmizela však část, která počítala s přílivem 100 tisíc migrantů do roku 2030.

Stejně tak se zmírnily závazky ohledně snižování schodku státního rozpočtu. Vláda se nyní chce pouze držet bezpečně pod hranicí tří procent HDP, přičemž premiér Babiš obhajuje potřebu investovat i za cenu zadlužení, neboť právě investice jsou podle něj motorem růstu.

V sociální oblasti se připravují výrazné změny v důchodovém systému, které v podstatě ruší reformní kroky předchozího kabinetu. Ministr práce Aleš Juchelka navrhuje opětovné zmrazení důchodového věku na hranici 65 let. Kromě toho by se penze měly od příštího roku valorizovat štědřeji, tedy o polovinu růstu reálných mezd namísto současné třetiny. Zvažuje se také zavedení speciálního životního minima pro seniory.

Kulturní politika se má v nejbližší době zaměřit na reformu financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury, vedené Oto Klempířem, připravuje zákon, který by zrušil koncesionářské poplatky. Česká televize a Český rozhlas by měly být nově financovány přímo ze státního rozpočtu, což vyvolává debaty o zachování jejich nezávislosti. Podle vlády však tento krok uleví rodinným rozpočtům a odstraní administrativní zátěž spojenou s výběrem poplatků.

Hospodářská strategie tak tvoří komplexní rámec, kterým chce nynější vládní koalice transformovat českou ekonomiku. Důraz je kladen na posílení role státu v energetice, rozsáhlé veřejné investice do infrastruktury a sociální stabilitu garantovanou změnami v důchodovém systému. Podle premiéra Babiše je tento plán jedinou cestou, jak zajistit budoucí prosperitu země a připravit ji na globální výzvy konce 20. let.

včera

Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Úřad vlády

Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání projednala širokou škálu témat od důchodové reformy přes pomoc ukrajinským uprchlíkům až po strategické investice do zdravotnictví a ekonomiky. Kabinet se postavil proti opozičním návrhům v sociální oblasti, ale zároveň schválil nové podmínky pro pobyt cizinců a ambiciózní hospodářskou strategii.

před 56 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.

před 1 hodinou

Bývalý princ Andrew

Policie králova bratra Andrewa propustila, vyhráno ale nemá. Co jej teď čeká?

Vyšetřovatelé z Thames Valley Police i během pátku pokračují v prohlídkách Royal Lodge, někdejšího sídla Andrewa Mountbatten-Windsora ve Windsor Great Parku. Andrew byl ve čtvrtek večer propuštěn z vazby na stanici v Norfolku, kde byl vyslýchán kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Bývalý princ veškerá obvinění z jakéhokoli pochybení i nadále důrazně odmítá.

před 2 hodinami

Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

před 2 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.

před 3 hodinami

Íránské útočné drony Arash

Opevňuje jaderná pracoviště, schovává podzemní komplexy. Írán se horlivě připravuje na válku s USA

Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.

před 4 hodinami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curling

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

včera

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

včera

Ilustrační foto

ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice

Desátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl z českého pohledu nejklidnější. Ze sportovců se totiž v pondělí pod pěti kruhy představili jednak opět mužský curlingový tým hledající neustále na tomto turnaji cestu ke své první výhře a nenašli ji ani tentokrát, když soupeřem byl silný tým Kanady. Dalším Čechem, jenž byl k vidění, byl ve slalomu Martin Müller, který svou jízdu nedokončil. To samé se ale v závodě „povedlo“ třeba i prvnímu muži po prvním kole Noru Atlemu Liemu McGrathovi. Ten v závěrečné jízdě závodu předvedl špicar, po kterém se nechtěl vůbec znát. Závod tak vyhrál Švýcar Loic Meillard. Finále závodu dvoučlenných družstev skokanů na lyžích zhatilo silné chumelení a vítr k tomu, na posledních pět skoků se tak nedostalo a konečné výsledky byly brány podle druhého kola. Highlightem pondělního programu byla semifinále ženského hokejového turnaje, z nichž vzešlo očekávané zámořské finále USA vs. Kanada.

včera

včera

Igor Červený (Motoristé sobě) se setkal s prezidentem Petrem Pavlem (19.2.2026)

Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s Igorem Červeným, kandidátem hnutí Motoristé sobě, aby projednali jeho budoucí působení v čele ministerstva životního prostředí. Přibližně tři čtvrtě hodiny trvající schůzka vyústila v potvrzení, že hlava státu Červeného do funkce oficiálně jmenuje v nadcházejícím pondělí. Budoucí ministr po jednání uvedl, že ke každému úkolu přistupuje s respektem, a naznačil, že lidé, kteří důležitost svých povinností podceňují, obvykle nekončí dobře.

včera

Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA

Před několika lety se výzkumná společnost YouGov rozhodla prozkoumat poněkud netradiční oblast veřejného mínění a dotazovala se Američanů na jejich vztah k hmyzu. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším stvořením v této kategorii jsou motýli, na které reaguje kladně osm z deseti lidí. Tato data však nabývají zcela nového rozměru v současném politickém kontextu, kdy se popularita hmyzu podle webu The Guardian začíná srovnávat s oblibou hlavy státu.

Zdroj: Libor Novák

