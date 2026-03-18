Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael

Íránem dnes otřásá vlna smutku i hněvu. V Teheránu se koná pohřeb Alího Larídžáního, dlouholetého šéfa národní bezpečnosti a jedné z nejvlivnějších postav islámské republiky, který zahynul při úterním izraelském náletu. Společně s ním je pohřbíván i Gholamrezá Solejmání, velitel paramilitárních jednotek Basídž. Larídžání byl považován za „pravou ruku“ režimu a architekta jeho obranné strategie, přičemž jeho smrt je nejcitelnější ztrátou od únorového zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
Íránská armáda a Revoluční gardy na tento útok odpověděly okamžitou a podle svých slov „rozhodnou“ odplatou. Na centrální Izrael byla vyslána vlna raket a dronů. Izraelské úřady potvrdily, že v blízkosti obchodního centra Tel Avivu zahynuli v důsledku dopadu střel dva lidé a došlo k rozsáhlému poškození budov. Další útoky směřovaly na americké základny v regionu, ty se však podařilo zachytit spojeneckým silám v Perském zálivu.
Konflikt má drtivý dopad na globální stabilitu. Írán v rámci své strategie fakticky uzavřel Hormuzský průliv, kudy protéká pětina světové ropy, což vyhnalo její ceny k hranici 100 dolarů za barel. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí varoval, že globální následky války teprve začínají a pocítí je úplně všichni. Spojené státy na blokádu reagovaly nasazením nejtěžších bomb ze svého arzenálu, které mají zničit íránská raketová stanoviště podél pobřeží ohrožující mezinárodní plavbu.
Americký prezident Donald Trump si na své platformě Truth Social postěžoval, že se spojenci distancují od jeho válečného úsilí, zároveň však sebevědomě prohlásil, že USA nikoho nepotřebují. Naproti tomu Turecko prostřednictvím ministra zahraničí Hakana Fidana izraelské „politické atentáty“ ostře odsoudilo jako nezákonné aktivity mimo rámec válečného práva. Izrael však v útocích hodlá pokračovat a otevřeně hrozí i novému nejvyššímu vůdci Modžtabovi Chameneímu, který se od svého jmenování neobjevil na veřejnosti.
Válka se dramaticky podepisuje na civilním obyvatelstvu, a to zejména v Libanonu. Izraelské nálety zasáhly přímo srdce Bejrútu a jen od začátku března si v zemi vyžádaly přes 900 obětí. Více než milion lidí musel opustit své domovy a nouzové kryty jsou beznadějně přeplněné. Lidé v jiholibanonském Sidonu jsou nuceni přespávat v autech, protože humanitární organizace již nemají kapacitu přijímat další uprchlíky.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém televizním projevu opětovně vyzval k ukončení islámské republiky. Ačkoliv připustil, že svržení režimu nebude snadné ani rychlé, věří, že pokračující tlak dá íránskému lidu šanci vzít osud do vlastních rukou.
Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael
Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?
Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že během nočních leteckých úderů v Íránu byl zlikvidován jeden z nejvýše postavených představitelů tamního režimu, Alí Larídžání. Ten zastával klíčovou funkci tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle vyjádření ministra se Larídžání po útoku symbolicky připojil k ostatním eliminovaným členům „osy zla“ a k samotnému duchovnímu vůdci Chameneímu.
Zdroj: Libor Novák