Zemřel televizní revolucionář Ted Turner, zakladatel americké CNN

Lucie Podzimková

6. května 2026 17:51

Ted Turner

Americkou mediální scénu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřel podnikatel a filantrop Ted Turner, jenž se proslavil jako zakladatel americké zpravodajské stanice CNN. Právě ta ve středu informovala o Turnerově úmrtí. 

Turner zemřel obklopen rodinou, uvedla společnost Turner Enterprises v tiskové zprávě. Zesnulý podnikatel se proslavil revoluční myšlenkou kanálu, který bude po celých 24 hodin denně vysílat zpravodajství. 

Turner se narodil v listopadu 1938 do bohaté rodiny podnikatele, který vlastnil reklamní agenturu v Atlantě. Právě v otcově firmě začal pracovat v roce 1960 a již o tři roky později ji po jeho sebevraždě převzal. Bylo mu pouhých 24 let. 

Na začátku 70. let se začal orientovat na televizní byznys, když zakoupil místní televizní stanici UHF z Atlanty, se kterou vstoupil na trh kabelových stanic, což přineslo zisky. První nepřetržitě vysílající zpravodajskou stanici CNN, ze které se stal pojem televizní žurnalistiky, založil v roce 1980.

CNN přinesla úspěch, takže podnikatel si dokonce mohl dovolit koupi filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer, které však v jeho portfoliu dlouho nevydrželo kvůli špatným investicím do sportovních klubů v Atlantě. V roce 1996 se jeho firma Turner Broadcasting System spojila s Time Warner. Jednalo se o obchod v hodnotě sedm a půl miliardy dolarů. 

Turner byl celkem třikrát ženatý a dočkal se pěti dětí. Mezi lety 1991 až 2001 byla jeho ženou slavná herečka Jane Fondová. 

