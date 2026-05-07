Trump lituje úmrtí zakladatele CNN Turnera. Byl to přítel, svěřil se prezident

Americký prezident Donald Trump nenechal bez reakce středeční smutnou zprávu o úmrtí mediálního magnáta Teda Turnera. Zakladatele CNN označil za přítele a velikána televizní historie. Příležitosti zároveň využil, aby si do zmíněné zpravodajské televize rýpl.
Trump se k úmrtí mediálního magnáta vyjádřil na sociální síti Truth Social. "Ted Turner, jeden z velikánů všech dob, právě zemřel. Založil CNN, prodal ji a byl tím osobně zničený, protože noví vlastníci CNN, jeho 'dítě', zničili," napsal šéf Bílého domu.
"Noví vlastníci možná budou schopni navrátit dřívější důvěryhodnost a slávu. Byl to každopádně jeden z velikánů televizní historie a můj přítel. Kdykoliv jsem ho potřeboval, byl tady a vždycky se chtěl prát za dobrou věc," dodal prezident.
Turner se narodil v listopadu 1938 do bohaté rodiny podnikatele, který vlastnil reklamní agenturu v Atlantě. Právě v otcově firmě začal pracovat v roce 1960 a již o tři roky později ji po jeho sebevraždě převzal. Bylo mu pouhých 24 let.
Na začátku 70. let se začal orientovat na televizní byznys, když zakoupil místní televizní stanici UHF z Atlanty, se kterou vstoupil na trh kabelových stanic, což přineslo zisky. První nepřetržitě vysílající zpravodajskou stanici CNN, ze které se stal pojem televizní žurnalistiky, založil v roce 1980.
CNN přinesla úspěch, takže podnikatel si dokonce mohl dovolit koupi filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer, které však v jeho portfoliu dlouho nevydrželo kvůli špatným investicím do sportovních klubů v Atlantě. V roce 1996 se jeho firma Turner Broadcasting System spojila s Time Warner. Jednalo se o obchod v hodnotě sedm a půl miliardy dolarů.
Turner byl celkem třikrát ženatý a dočkal se pěti dětí. Mezi lety 1991 až 2001 byla jeho ženou slavná herečka Jane Fondová.
