Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.
Od vyhlášení epidemie bylo v zemi zaznamenáno již 220 podezřelých úmrtí, přičemž laboratoře zatím stihly potvrdit přítomnost eboly u 17 z nich. Práci humanitárních pracovníků kromě bojů komplikuje také katastrofální stav silniční sítě, masové vysídlování obyvatelstva, oslabený zdravotní systém a škrty v mezinárodní pomoci.
Provincie Ituri se nachází pod vojenskou správou již od roku 2021, kdy civilní vedení nahradil armádní generál ve snaze neutralizovat desítky ozbrojených skupin. Tedros zdůraznil, že zastavení přenosu viru v této oblasti závisí výhradně na zajištění bezpečného humanitárního přístupu, a vyzval všechny bojující strany k okamžitému příměří.
Současné střety vyhánějí lidi z domovů do přeplněných uprchlických táborů, kde dochází k nekontrolovanému kontaktu nakažených s ostatními, a útoky na zdravotnická zařízení znemožňují trasování kontaktů.
Zdravotníci nyní svádějí boj s časem, aby dohledali přibližně 3 600 osob, které přišly do styku s infikovanými. Situaci dramaticky zhoršuje skutečnost, že nákazu způsobuje vzácný druh eboly známý jako Bundibugyo, na který aktuálně neexistují žádné schválené vakcíny ani léky. Konžské úřady uvádějí, že příznaky odpovídající ebole v současnosti vykazuje zhruba 1 000 lidí.
Obavy z mezinárodního šíření nákazy již vedly několik států k zavedení přísných cestovních restrikcí. Kanada oznámila dočasný devadesátidenní zákaz vstupu pro obyvatele DR Kongo a sousední Ugandy a Jižního Súdanu, kde už bylo rovněž zachyceno několik případů.
Podobná karanténní opatření zavedly Bahamy a Spojené státy minulý týden zakázaly vstup cizincům, kteří tyto tři africké země navštívili. V regionu bylo dosud distribuováno asi 2 000 testů a dalších 4 000 má dorazit v nejbližší době, přičemž ve hře je i brzké nasazení experimentální léčby v podobě protilátek vyvinutých v USA.
Ředitel organizace Lékaři bez hranic (MSF) v DR Kongo Ewald Stals potvrdil, že vybudování dostatečné infrastruktury pro potlačení nákazy potrvá ještě několik týdnů. Kvůli špatnému transportnímu spojení a nestabilní bezpečnostní situaci v Ituri má mezinárodní společenství stále jen neúplný obraz o skutečném rozsahu krize.
Kvůli nedostatečnému testování zdravotníci podle Stalse prozatím běží za virem, místo aby byli před ním. V reakci na zhoršující se situaci oznámilo ve středu ráno Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), že prostřednictvím zdravotnické pracovní skupiny Evropské unie zvýší počet svých expertů přímo v terénu.
Zdroj: Libor Novák