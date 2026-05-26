Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Libor Novák

26. května 2026 9:24

Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

Prohlášení šéfa organizace přišlo v době, kdy reakci na šíření nemoci vážně narušují útoky místních obyvatel na zdravotnická zařízení v provincii Ituri, která je centrem celé epidemie. Obyvatelé města Mongbwalu napadli tamní všeobecnou nemocnici nejprve v sobotu a poté znovu v neděli. Lékařský ředitel tohoto zařízení Richard Lokodu sdělil, že v sobotu uprchlo 18 pacientů s ebolou poté, co neznámí jedinci zapálili izolační stany postavené organizací Lékaři bez hranic. V neděli pak nemocnice čelila dalším čtyřem vlnám útoků ze strany mladých lidí, které mobilizovali příbuzní jednoho náboženského vůdce, jenž na ebolu zemřel.

Při těchto nedělních nepokojích uprchlo dalších sedm pacientů a ke zjednání pořádku musela zasáhnout konžská policie a armáda. Jeden z podezřelých pacientů, který byl v kritickém stavu s vnitřním krvácením, zemřel během druhého útoku při pokusu utéct ze svého lůžka. Útočníci se podle Lokodua snažili vynutit vydání těl obětí eboly k pohřbení. K podobnému incidentu došlo již ve čtvrtek, kdy dav zapálil léčebné centrum ve Rwampaře nedaleko města Bunia poté, co úřady odmítly pozůstalým předat tělo zemřelého, které chtěli pohřbít sami.

Pohřby těl, jež mohou být vysoce nakažlivá, běžně zajišťují úřady kvůli zamezení šíření nemoci, avšak některé rodiny preferují tradiční rituály spojené s omýváním a dotýkáním se zesnulého. Právě tyto zvyky se při předchozích epidemiích ukázaly jako hlavní faktor šíření nákazy. Tedros již začátkem měsíce vyhlásil kvůli epidemii stav veřejného ohrožení mezinárodního významu poté, co bylo v Kongu hlášeno přes 300 podezřelých případů a 88 úmrtí, přičemž dvě oběti zaznamenala i sousední Uganda. Ta v pondělí oznámila dva další případy, čímž celkový počet potvrzených nakažených v zemi stoupl na sedm.

Nové ugandské případy se týkají zdravotníků z jednoho soukromého zdravotnického zařízení v hlavním městě Kampale, jak ve svém prohlášení specifikovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Celou epidemii způsobuje vzácný virus Bundibugyo ebolavirus, na který momentálně neexistuje žádná schválená léčba ani očkovací látka. Ohnisky nákazy jsou oblasti Rwampara, Mongbwalu, Nyankunde a Bunia v severovýchodní konžské provincii Ituri. Tato oblast slouží jako obchodní a migrační uzel a region bohatý na zlato, kde konflikt mezi milicemi etnik Hema a Lendu bojujícími o půdu a suroviny usmrtil od roku 1999 již více než 50 000 lidí.

Případy nákazy byly hlášeny také ve městech Butembo a rebely ovládané Gomě, jež obě leží v provincii Severní Kivu, a rovněž v povstalci kontrolovaném městě Bukavu v provincii Jižní Kivu. V pondělí Tedros na závěr potvrdil, že snahy o zastavení a zvládnutí celé epidemie výrazně komplikuje špatná bezpečnostní situace v provinciích Ituri a Severní Kivu společně s absencí jakékoli schválené vakcíny.

24. května 2026 21:57

Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Kongo, ilustrační foto

Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.
Afrika, ilustrační foto

Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly

Západní Afrika prošla před více než deseti lety nejhorší a nejkomplexnější epidemií eboly na světě. Přeživší Patrick Faley na toto období vzpomíná s těžkým srdcem, když pro BBC popisuje, jak pohřební tým odvážel těla osmi jeho přátel v pytlích, zatímco on sám jako jediný z této skupiny zůstal naživu. Současné události v Demokratické republice Kongo, kde zdravotníci svádějí boj s novým ohniskem nákazy, vyvolávají u pamětníků tehdejší krize děsivé vzpomínky a otevírají otázky, jaké ponaučení si lze z minulosti odnést. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si nynější vlna v oblasti východního Konga vyžádala již přes 170 lidských životů.

