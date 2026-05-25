Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé).
Klempíř se v čele ministerstva kultury snaží prosadit zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Návrh zákona ale narazil v připomínkovém řízení. Možnost se vyjádřit mělo 29 institucí, zdrželo se pouze ministerstvo životního prostředí. Šest úřadů nabídlo svá doporučení, hned 22 institucí vyslovilo výtky či návrhy změn.
Podle politika koaličních Motoristů jde o převážně věcné připomínky. "Jak jsem avizoval od začátku, některé z nich přijmeme, s jinými se vypořádáme v rámci dalšího legislativního procesu," řekl ministr webu novinky.cz.
Někteří představitelé sněmovní opozice se domnívají, že premiéru Babišovi pomalu dochází s Klempířem trpělivost. "Zatím se mu ještě pravděpodobně Oto Klempíř hodí k tomu, aby vytvářel mlhu," vyjádřil se poslanec a místopředseda KDU-ČSL František Talíř v podcastu Ptám se já.
"Dokud bude Oto Klempíř dělat mlhu, tak se mu hodí, ale až se to najednou posune do role, kdy premiér bude moct říct 'on to celé zkazil, Motoristé jsou neschopní, ale já, Andrej Babiš, vám zachráním StarDance, já to tady zachráním celé', tak v tu chvíli ho sundá," prohlásil Talíř.
Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo.
