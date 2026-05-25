Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.
Pařížská vrchní prokurátorka Laure Beccuau potvrdila, že vyšetřování aktuálně probíhá v 84 mateřských školách, přibližně dvaceti základních školách a zhruba desítce denních stacionářů. Právní zástupci poškozených rodin upřesnili, že mezi prověřovanými případy je i podezření ze znásilnění tříletých a čtyřletých dětí. Sdružení rodičů v této souvislosti upozorňují, že za pokračováním zneužívání stojí závažná selhání v náborovém procesu a nedostatečná kontrola minulosti zaměstnanců, přičemž o braní těchto stížností vážně museli bojovat dlouhé roky.
Tito pracovníci, kteří mají děti na starosti během obědů, přestávek či odpoledního programu, tráví s žáky často více času než samotní učitelé. Nejsou však zaměstnanci ministerstva školství, nýbrž je najímají přímo radnice a místní úřady, a to bez patřičného vzdělání, odborných diplomů a často pouze na krátkodobé hodinové smlouvy. Vzhledem k tomu, že předškolní docházka je ve Francii povinná od tří let, představuje tento personál pro děti ve věku od 3 do 11 let každodenní realitu.
Rodiče z celé země hlásí nejrůznější formy týrání od křiku, strkání a tahání za vlasy přes odpírání jídla nebo nucení k jídlu až do zvracení, až po fatální sexuální útoky. Právník Louis Cailliez, který zastupuje dvě pařížské rodiny, podal trestní oznámení kvůli podezření ze znásilnění dětí, k nimž mělo dojít v loňském roce. V jednom případě byla obětí tříletá dívka na západě Paříže, ve druhém stejně starý chlapec, kterého údajně napadl stejný dozorce poté, co byl kvůli předchozímu fyzickému násilí pouze přesunut na jinou školu.
Cailliez popsal traumatizující moment, kdy chlapec před branou školy propadl hysterickému záchvatu a odmítal vstoupit dovnitř, přičemž matka ani ředitelka v té době netušily, co se stalo. Podle právníka trpí oběti těžkými fyzickými i psychickými následky a situaci v tomto odvětví označil za národní katastrofu. Již příští týden navíc v Paříži začíná soud s vychovatelem obžalovaným ze sexuálního zneužívání pěti dětí v 11. obvodu a příští měsíc se očekává verdikt nad dalším sedmačtyřicetiletým mužem obviněným ze zneužití devíti desetiletých dívek.
Nový socialistický starosta Paříže Emmanuel Grégoire v reakci na odhalení představil záchranný plán ve výši dvaceti milionů eur, který má vyřešit zásadní dysfunkce celého systému. Přiznal, že kolektivní chybou bylo vnímat tyto incidenty jako izolované případy, namísto toho, aby se řešilo systémové riziko a možná i systémové mlčení. Samotný magistrát hlavního města v období od ledna do dubna suspendoval 78 těchto pracovníků, z nichž 31 je podezřelých přímo ze sexuálního zneužívání.
Starosta Grégoire, který sám veřejně svěřil, že byl v dětství zneužíván školním dozorcem, nechal zřídit občanské shromáždění, které bude o roli tohoto personálu diskutovat a v červnu předloží své závěry. Rodičovská iniciativa SOS Périscolaire, jež už pět let shromažďuje svědectví a bojuje za spravedlnost, zdůrazňuje celonárodní rozměr problému. Spoluzakladatelka hnutí Anne uvedla, že pochybení se netýkají pouze městské úrovně, ale vykazují jasné známky selhání ze strany samotného státu.
Otevření oficiálního vyšetřování ze strany prokuratury vnímá jako pozitivní signál, že výpovědi rodičů a dětí jsou konečně brány vážně. Rodiče podle ní stále musí bojovat i o tak základní věci, jako je poskytnutí jmenného seznamu a fotografií pracovníků, kteří s jejich dětmi ve třídách manipulují, což doposud není běžným standardem.
Zástupci další rodičovské skupiny s názvem #MeTooEcole, která vznikla ve východní části metropole, dodávají, že francouzská společnost si začíná uvědomovat, že škola není bezpečným útočištěm, jak se dříve předpokládalo. Když ráno rodiče své dítě odevzdají do instituce, není nijak chráněno před administrativními chybami ani pedofilním chováním. Děti jsou vystaveny všem formám agrese od verbální a fyzické až po sexuální, což mezi rodinami vyvolává obrovské zděšení a hněv.
Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí
Zdroj: Libor Novák