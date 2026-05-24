Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec zahájil provoz svého nového mediálního projektu na internetové platformě Moravec.cz. Vůbec prvním formátem, který divákům v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě představil, byl diskuzní pořad Poledne s Moravcem. Tento krok přišel zhruba dva měsíce poté, co novinář v březnu po jedenadvaceti letech ukončil své působení ve veřejnoprávní televizi. Svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že za tehdejších podmínek již nemohl garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, přičemž zmínil i předcházející týdny plné tlaku.
Premiérové vysílání nového diskuzního formátu, který je nasazen přesně v neděli ve dvanáct hodin proti tradiční debatě České televize, se však neobešlo bez technických komplikací. Kvůli neupřesněným potížím začal pořad s přibližně desetiminutovým zpožděním oproti původně plánovanému času. Prvním hostem ve studiu s cihlovými stěnami, které nabízí méně sterilní atmosféru než minulé prostory na Kavčích horách, se stal ministr zahraničí a šéf strany Motoristé Petr Macinka. Ten hned v úvodu moderátorovi pogratuloval k odvaze pustit se do nového projektu.
Petr Macinka v debatě rázně odmítl jakékoli úvahy o možném odvolání svého stranického kolegy Oty Klempíře z funkce ministra kultury. Prohlásil, že o něm nemá vůbec žádné pochybnosti, jeho dosavadní práci hodnotí jako dobrou a vyjádřil naději, že Klempíř zůstane v čele resortu až do konce současného volebního období. Reagoval tím na silný tlak opozice, odborníků i koaličních partnerů, kterým čelí Klempířův návrh zákona o médiích veřejné služby. Podle šéfa diplomacie jsou tyto problémy uměle přiživovány opozičními aktivisty.
Proti chystanému mediálnímu zákonu se navíc v Praze formuje veřejný odpor, kdy spolek Milion chvilek pro demokracii naplánoval demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu. Organizátoři protestu mají v úmyslu doručit do Strakovy akademie petici s více než sto osmdesáti tisíci podpisy, která požaduje okamžité stažení tohoto ministerského návrhu. Macinka k tomu dodal, že lidé si podle něj naopak přejí, aby Klempíř provedl zásadní změny ve financování veřejnoprávních médií, a sběr připomínek k vládním návrhům považuje za zcela běžnou věc.
V průběhu diskuse se ministr zahraničí vyjádřil také ke svému nedávnému kontroverznímu výroku, ve kterém označil své kritiky za méněcenné. Macinka uvedl, že si sám nepřipadá vícecenný, protože hodnotu podle něj určuje trh, přičemž někdo je méněcenný a někdo dokonce bezcenný. Zároveň zdůraznil, že Motoristé se v politice odmítají svazovat přehnanou korektností, která podle jeho názoru často hraničí se zbabělostí. Své vlastní provokativní projevy označil za zcela nevinné s tím, že stranu zkrátka nebaví politická unylost a chce zůstat otevřená.
Daleko větší provokaci než ve vlastních slovech spatřuje šéf Motoristů v pořádání sudetoněmeckého sjezdu v rámci festivalu Meeting Brno. V této souvislosti oznámil, že jeho strana postaví v podzimních volbách do brněnského zastupitelstva samostatnou kandidátku a v případě volebního vítězství kompletně zastaví veškeré finanční toky pro tento pořádající spolek. Macinka je přesvědčen, že tato tvrdá rétorika a kritika sjezdu nijak neohrozí ani neovlivní stávající diplomatické vztahy s Německem. Vládní spolupráce s hnutím ANO podle něj funguje bez problémů a premiér Andrej Babiš s nimi nervy neztrácí.
Výrazným tématem debaty se stal také spor o složení delegace na nadcházející letní summit NATO v Turecku. Ministr zahraničí plánuje premiéru Babišovi navrhnout, aby kabinet odložil definitivní rozhodnutí o účasti prezidenta Petra Pavla až na druhou polovinu června. Podle Macinky je nutné počkat na výsledky ministerského zasedání v Bruselu, kde se teprve stvrdí finální podoba summitu. Sám dlouhodobě zastává názor, že by zemi na takovém fóru neměl reprezentovat někdo, kdo v domácí politice nemá reálný vliv, byť uznává, že termín pro nahlášení delegace končí až v závěru června.
Prezident Petr Pavel však na své osobní účasti na aliančním setkání striktně trvá a odvolává se na dlouhodobé ústavní zvyklosti, podle kterých hlavu státu v těchto záležitostech reprezentuje právě prezident. Pokud by mu vláda v odjezdu zamezil, je Pavel připraven podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, přičemž vyčká na oficiální vyjádření vlády, které bylo původně avizováno na začátek června. Macinka podotkl, že právním vývodům prezidentových poradců vůbec nerozumí a připomněl dřívější kauzu SMS zpráv ohledně jmenování Filipa Turka, kvůli níž musel vypovídat na policii, která věc nakonec odložila.
Na samotný závěr premiérového vysílání došlo k netradiční situaci, když ministr zahraničí předal Václavu Moravcovi jako dárek malý zvoneček, který měl sloužit ke zklidnění neposlušných hostů v budoucích debatách. Moderátor tento dar odmítl s tím, že nezávislí novináři žádné úplatky nepřijímají, a poznamenal, že si Macinka měl takovou pomůcku přinést spíše sám na sebe. Ministr reagoval slovy, že jeho strana bude ráda, když bude Moravec ve svém novém působišti důsledně hájit svobodu slova.
Václav Moravec rozjel tento samostatný internetový projekt pod hlavičkou své nově založené společnosti Moravec Media. Webová platforma funguje na bázi předplatného a pro své uživatele nabízí celkem pět různých pořadů, kterými chce doplňovat veřejnou službu. Celý start nového byznysu však provázejí právní nejasnosti, jelikož moderátorovi stále běží půlroční konkurenční doložka z předchozího působiště. Zatímco Česká televize na dodržení této doložky trvá, sám Moravec ji považuje za neplatnou a po odchodu z Kavčích hor odmítl nabídky velkých mediálních domů.
Prezident Petr Pavel v rozhovoru na fóru GLOBSEC otevřeně popsal svůj komplikovaný vztah s premiérem Andrejem Babišem. Jejich vzájemné vazby označil za realistické, což podle něj znamená, že zažívají lepší i horší období, avšak běžná praktická komunikace mezi nimi nadále funguje. Bývalý generál s nadsázkou dodal, že díky své minulosti v oblasti obrany má určité zkušenosti, které může využít k vysvětlení komplikovaných témat. Vztahy mezi oběma ústavními činiteli jsou napjaté již delší dobu, přičemž do otevřeně nepřátelské roviny přešly po loňském návratu šéfa hnutí ANO do premiérského křesla, kdy se střetávají v otázkách demokratických norem i mezinárodní politiky.
Zdroj: Libor Novák