Britové při Trooping the Colour oslavili narozeniny krále. Letos mu bude 78 let

Britové při tradiční přehlídce Trooping the Colour v ulicích Londýna oslavily narozeniny panovníka, ačkoliv je současný král Karel III. má až na podzim, kdy mu letos bude 78 let. O průběhu slavnostní akce informovala britská stanice BBC.
Karel III. nastoupil na trůn před více než třemi lety, kdy ve věku 96 let zemřela královna Alžběta, která stála v čele královské rodiny celých sedm dekád. Uvolněné místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles. Ten se sice narodil 14. listopadu 1948, ale v posledních letech se jeho narozeniny slaví v jiném termínu.
Britové totiž oficiálně slaví narozeniny panovníka, ať je jím kdokoliv, při události nazvané Trooping the Colour, která se koná pravidelně v červnu. Jedním z důvodů je mimochodem to, že v létě je větší pravděpodobnost toho, že oslavě bude přát počasí.
Dnes tak do ulic britské metropole vyrazily tisíce lidí, aby přihlížely přehlídce. Na balkonu Buckinghamského paláce mohli vidět krále, královnu Camillu a také například prince Williama s manželkou Catherine a dětmi, prince Edwarda s manželkou či princeznu Annu.
Už tradičně chyběli princ Harry a jeho manželka Meghan. Překvapivá nebyla ani absence bývalého prince Andrewa, jenž je nadále vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Policisté se dokonce nedávno obrátili na veřejnost s opakovanou výzvou, aby poskytli jakékoliv informace, které by s případem mohli souviset. "Zneužití pravomoci úřední osoby je zločinem, který může mít nejrůznější podoby, takže je to komplexní vyšetřování. Je to několik aspektů údajného zneužití, které vyšetřování prověřuje," zdůraznila policie.
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Zdroj: Libor Novák