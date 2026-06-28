Přelomový krok britského krále. Karel III. jako první odhalil daňové přiznání

Lucie Podzimková

28. června 2026 9:17

Král Charles III.
Král Charles III. Foto: Instagram The Royal Family

Britský král Karel III. splnil, co slíbil. Ve čtvrtek jako první panovník Spojeného království v historii zveřejnil daňové přiznání. Poddaní se tak dozvěděli, že monarcha odvádí do rozpočtu miliony liber. Informovala o tom BBC

Karel III. odtajnil, že zdaňovací období v letech 2024 a 2025 odvedl 12,9 milionu liber na daních. Podle BBC tak patří mezi sto největších daňových poplatníků ve Velké Británii. Britové se zároveň dozvěděli, že král bude s manželkou Camillou nadále bydlet v Clarence House a neplánuje stěhování do Buckinghamského paláce. 

V předchozím období zaplatil panovník jen 11,7 milionu liber. Z přiznání vyplývá, že hlavním příjmem jsou pro krále výdělky z jeho vévodství v Lancasteru, které je určeno k tomu, aby měl monarcha nezávislý zdroj peněz. Jde především o pozemky, investice a majetky. Roční výnos činí zhruba 25 milionů liber. 

Daňové přiznání zveřejnil i princ William, který ve zdaňovacím období v letech 2024 a 2025 na daních zaplatil 7,76 milionu liber, tedy méně než o rok dříve, kdy to bylo 8,3 milionu liber. Stejně jako otci mu plynou příjmy z vévodství, konkrétně z vévodství v Cornwallu. 

Karel III. se rozhodl zveřejnit daňové přiznání, přestože tuto povinnost nemá ze zákona. Panovník je dokonce osvobozen od placení některých daní, například daně z příjmu. Už královna Alžběta II. se však v první polovině 90. let rozhodla, že bude hradit daň z příjmu.

Mluvčí Buckinghamského paláce v uplynulých dnech uvedl, že rozhodnutí učinil sám Karel III. v rámci změn, které se snaží nastolit od svého nástupu na trůn. "Naším cílem je vysvětlit všechny elementy královských financí. Jednoduše se snažíme modernizovat a vyvíjet," vysvětlil mluvčí. 

26. června 2026 15:19

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