Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác

Velká Británie si momentálně prochází politickými otřesy, protože premiér Keir Starmer oznámil rezignaci. O svém úmyslu skončit informoval i krále Karla III., jenž se sám v posledních dnech odhodlal ke kroku, který v historii monarchie nemá obdoby.
Přestože tu povinnost nemá ze zákona, rozhodl se král Karel III., že tento týden zveřejní daňové přiznání. Panovník je přitom dokonce osvobozen od placení některých daní, například daně z příjmu. Už královna Alžběta II. se však v první polovině 90. let rozhodla, že bude hradit daň z příjmu.
V případě osoby nynějšího krále nepůjde o úplnou novinku, protože jako princ z Walesu sdílel s veřejností informaci o výši svých daní. Nyní se postará o velkou premiéru, protože žádný britský monarcha zatím nezveřejnil daňové přiznání.
Mluvčí Buckinghamského paláce uvedl, že rozhodnutí učinil sám Karel III. v rámci změn, které se snaží nastolit od svého nástupu na trůn. "Naším cílem je vysvětlit všechny elementy královských financí. Jednoduše se snažíme modernizovat a vyvíjet," prohlásil mluvčí.
Královo daňové přiznání má být zveřejněno ve čtvrtek, informovala BBC. Podle britských médií souvisí překvapivé rozhodnutí i s pošramocenou pověstí královské rodiny, za kterou může především mladší bratr panovníka, tedy bývalý princ Andrew.
Andrew Mountbatten-Windsor je totiž momentálně vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru.
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Král Charles III. (Karel III.) , Daně , Velká Británie
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Zdroj: Jan Hrabě