Princ Harry potěšil britského krále. Meghan mu přivezla ukázat vnoučata

Návštěva prince Harryho ve Velké Británii dospěla v pátek k velkému vyvrcholení. K vévodovi se připojily jeho manželka Meghan a obě děti, celá rodina se následně setkala s britským králem Karlem III., princovým otcem. Informovala o tom britská stanice BBC.
Princ Harry i s manželkou Meghan a dětmi Archiem a Lilibet se setkal se svým otcem a jeho současnou ženou. Buckinghamský palác v pátek večer potvrdil, že král Karel III. a královna Camilla hostili blízké během odpoledne v sídle Highgrove House. Podle paláce šlo o "soukromou rodinnou událost".
Panovník viděl vnoučata od mladšího syna poprvé po více než čtyřech letech. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu totiž nebyli ve Spojeném království společně od roku 2022, kdy nechyběli na pohřbu zesnulé královny Alžběty II.
Harry přicestoval do rodné země již v uplynulých dnech, aby propagoval hry Invictus Games, které se v příštím roce uskuteční v anglickém Birminghamu, a zúčastnil se dalších charitativních akcí. Původně se spekulovalo, že přímo s ním dorazí i zbytek jeho vlastní rodiny. To se sice nakonec nestalo, ale britská média v posledních dnech naznačovala, že Meghan s dětmi přece jen dorazí.
Rozhodování o tom, zda bude do Británie cestovat celá rodina mladšího králova syna zásadně ovlivnila skutečnost, že Harry neuspěl s požadavkem ohledně policejní ochrany během návštěvy. Nešlo navíc o jedinou komplikaci.
Princ měl také podle dostupných informací možnost nocovat v Buckinghamském paláci, jenže nabídku královské rodiny přijal pozdě, takže z jeho noclehu v jednom z královských sídel sešlo. Pohledy obou stran na tuto situaci se přitom značně lišily. Poslední vývoj ale naznačuje, že se nestalo nic tak dramatického.
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Zdroj: Jan Hrabě