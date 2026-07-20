Princ Harry prozradil, jak si připomíná zesnulou maminku

Nikomu asi není třeba vysvětlovat, čím synem je princ Harry. Je to už téměř třicet let, co ještě jako nezletilý přišel o jednoho z rodičů. Princeznu Dianu si její mladší syn uchovává ve vzpomínkách. A také v receptech, jak vyšlo najevo.
Princ Harry má za sebou netrpělivě očekávanou návštěvu Velké Británie, kterou absolvoval jen krátce po nedožitých 65. narozeninách maminky Diany. Není divu, že jednoho mladého muže, konkrétně šestnáctiletého Sebastiena, zajímalo, zda si ji mladší z králových synů připomíná u příležitosti nejrůznějších výročí.
Vévoda prozradil, že ano. Dělá to ale netradičně. "Pečeme citronový koláč," uvedl člen královské rodiny. "Myslím, že tradice jsou opravdu, opravdu důležité. Zejména když jsou sladké," dodal.
Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II.
Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.
Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži.
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Princ Harry , Lady Diana , královská rodina (gbr)
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Zdroj: Libor Novák