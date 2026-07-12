Princ Harry odcházel od soudu zklamaný. Novináři se neprovinili

Princ Harry zažil rozporuplný návrat do rodné Velké Británie. Kromě šťastných chvil během setkání s králem Karlem III. došlo i na rozhodnutí soudu v jeho sporu s jedním z mediálních vydavatelů na Ostrovech. Podle soudu se vznesená obvinění nepodařilo prokázat. Informovala o tom BBC.
Princ Harry, mladší ze synů současného britského krále Karla III., nařkl společně s šesti dalšími osobnostmi vydavatele deníku Daily Mail a nedělníku Mail on Sunday z nezákonného shromažďování informací. Podle soudce Nicklina se jim ale nepodařilo prokázat, že se obvinění zakládá na pravdě.
Vévoda ze Sussexu ve sporu se společností Associated Newspapers, která vydává výše zmíněná periodika, tvrdil, že firmou zaměstnaní novináři využívali nezákonné metody při získávání informací pro své texty. Vydavatelství to opakovaně odmítalo.
Princ neodpověděl na dotazy BBC, ale následně vydal s dalšími osobnostmi společné prohlášení. "Šli jsme k soudu a požadovali spravedlnost a vyvození odpovědnosti. Nedostali jsme ani jedno. Je to naprosté a zjevné zastírání, ale bohužel to není úplně nečekané," uvedli Harry a spol.
Mluvčí společnosti Associated Newspapers naopak vyjádřil spokojenost s rozhodnutím, které označil za jasné vítězství pro Daily Mail a jeho novináře.
Princ Harry v tomto týdnu přicestoval do Velké Británie, aby především propagoval hry Invictus Games, které se v příštím roce uskuteční v anglickém Birminghamu, a zúčastnil se dalších charitativních akcí.
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