Pondělní počasí nabídlo nový teplotní rekord. Na Moravě nikdy nebylo tepleji

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 18:13

Teplotní rekord, ilustrační fotografie.
Teplotní rekord, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku padl další letitý teplotní rekord. Historicky nejvyšší hodnota na území Moravy a Slezska byla v pondělí naměřena ve Strážnici na jižní Moravě. Bylo tam 39,9 °C, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

"Na stanici Strážnice bylo dnes v 14:50 SELČ 39,9 °C, což je nejvyšší naměřená teplota v síti ČHMÚ na území Moravy a Slezska," uvedl ústav na facebooku. Připomněl, že dosavadní rekordní hodnota byla 39,7 °C. Tak vysoko vystoupala teplota 8. srpna 2013 v Brodu nad Dyjí a 28. června 2026 v Třebíči. 

Během tropické vlny na konci letošního června padl absolutní český teplotní rekord. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.

Meteorologové dnes podle platné výstrahy očekávali maximální teploty v nižších a středních polohách většinou mezi 31 až 36 °C. Na jihu Moravy mělo být až 38 °C. Úterní a středeční maxima pak vystoupají až na 39 °C. V dalších dnech už se má od západu ochlazovat.

"Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. Na většině území bude tato zátěž počínaje dneškem velmi vysoká (nižší zejména v horských oblastech Čech), naopak na jihu Moravy až extrémně vysoká," upozornili meteorologové. Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou klesat na velké části území pod 20 °C. 

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