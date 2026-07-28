Horké počasí je tady. Meteorologové varují, vlna veder začne ve středu

V Česku již zítra nastoupí další vlna tropických veder. Podle meteorologů se lidé musí připravit na vysoké teploty s možným vlivem na zdraví člověka, zvýší se také riziko vzniku a šíření požárů. Vyplývá to z úterní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Do střední Evropy bude v následujících dnech proudit mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. Již ve středu se očekává silná zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. "Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 °C ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu," podotkli meteorologové.
Ve čtvrtek a v pátek se předpokládá silná či velmi silná zátěž teplem na většině území republiky s výjimkou horských oblastí. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
"Od soboty bude ještě na některých místech přetrvávat velmi teplé počasí. Výstrahu budeme v příštích dnech upřesňovat," zmínil hydrometeorologický ústav.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Meteorologové zároveň upozornili, že na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách bude až do odvolání přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Libor Novák