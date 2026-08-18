Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje

Ještě do konce právě probíhajícího letního přestupového období zřejmě fotbalová pražská Sparta někoho do svých řad přivede tak, aby mohla být po vyřazení z předkola Ligy mistrů konkurenceschopná v Evropské lize. I proto nyní přichází jedno nečekané jméno – exslávista Matěj Jurásek. Právě z Edenu loni v lednu odešel dvaadvacetiletý talent do anglického Norwiche. Nadále se ale sparťané budou muset vypořádat s odchody svých někdejších opor. Útočník Jan Kuchta odešel na hostování do Legie Varšava, brankář Peter Vindahl pro změnu na hostování do Sampdorie Janov a dosavadní kapitán Lukáš Haraslín pak přestoupil do saúdskoarabského Al Fatehu. A mluví se i odchodu Srba Veljka Birmančeviče.
Přesun Matěje Juráska do Sparty je bez pochyby nejtřaskavější přestup léta české fotbalové ligy. Křídelníků je po mohutných letních odchodech ve Spartě nedostatek a služby Matěje Juráska, jenž by se tak do Prahy vrátil oklikou, ovšem ne do Slavie, ze které odcházel, ale právě do Sparty, by byl pro Spartu jistě zajímavým kaufem.
Letenským nyní na křídla prakticky zbyli pouze Josimar Alcócer a John Mercado, s nimiž se počítá do základní sestavy. Pokud jde o Garanga Kuola a Joaoa Grimalda, v těchto případech se jedná o alternativy v dobách nouze a nikoli o hráče, na kterých by chtěl Brian Priske stavět základní sestavu. Než uplyne toto letní přestupové okno, bude muset Sparta přivábit na Letnou několik takovýchto posil, aby zvládala náročný podzim na více frontách.
Co se týče Matěje Juráska, tak jde o karvinského odchovance, který se až ve Slavii, kam se přesunul, když působil v mládežnických kategoriích, uchytil ve velkém fotbale. V české lize nastoupil do 69 zápasů, v nichž zaznamenal 12 branek a 10 asistencí, přičemž Slavii pomohl vybojovat hned dva ligové tituly a také jeden domácí pohár.
Jenže oproti slibným plánům tam zůstal daleko za očekáváním. I kvůli zranění tam nastoupil jen do 21 duelů, v nichž vstřelil jen jednu branku a k ní ještě přidal dvě asistence. Delší dobu se tak v jeho případě mluvilo o možnosti hostování.
„Matěje velmi dobře známe a byli jsme s ním v kontaktu už v předchozích přestupových obdobích. Ve svých 22 letech má spoustu zkušeností včetně reprezentace a Norwiche. Počítali jsme s tím, že pokud bude odcházet Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii a schopnosti v situacích 1 na 1 do našeho stylu okamžitě zapadne,“ věří sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický, který pokračoval: „Nebojí se na sebe převzít zodpovědnost v poslední třetině hřiště, kde je nepředvídatelný, a umí zároveň měnit tempo hry. Stejně jako Adamu Karabcovi mu navzdory menšímu vytížení pomohlo zahraniční angažmá. Vyspěl v něm herně i fyzicky. Věříme, že je to hráč, který bude dále růst a pomůže nám vyhrávat.“
Útočný trojzubec Kuchta-Haraslín-Birmančevič už je minulostí
Jinak ale spíše hráči toto léto ze Sparty odcházejí. Vypovídá o tom i ta skutečnost, že pryč ze Sparty už je pomalu celý útočný trojzubec, na který Sparta ještě před pár lety stavěla. Své působiště změnil již útočník Jan Kuchta, který zamířil na hostování do Legie Varšava. Pro tohoto devětadvacetiletého forvarda to bude v pořadí již třetí zahraniční angažmá, neboť v minulosti oblékal dresy Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu.
Byl neoddělitelnou součástí sparťanského útoku především v letech 2022 až 2024, během nichž dokázal získat se Spartou dva ligové tituly a taktéž jeden český pohár. Ještě před angažmá ve Spartě oblékal dres Slavie, s níž vyhrál jednou ligu i jeden pohár.
Kuchta přitom ještě letos na jaře svými výkony ve Spartě ohromoval natolik, že oslovil i již bývalého reprezentačního kouče Miroslava Koubka, který ho tak povolal na letošní mistrovství světa konající se v zámoří. Nakonec tam ale ani do jednoho ze tří zápasů ve skupině A nenastoupil, protože v přípravě proti Kosovu se lehce zranil. Nepřidal tak další start ke svým dosavadním 31 reprezentačním startům, během kterých vstřelil tři branky.
V úvodu letošního ročníku 2026/27 se pak Kuchta představil pouze na hřišti Zbrojovky Brno, kde Sparta prohrála 1:3, do dalších duelů (ať už v Lize mistrů proti Lyonu nebo v lize proti Mladé Boleslavi) nenastoupil. Když pak na Letnou přivedli Nora Jonathana Brunese, bylo jasné, že Kuchtovy dny ve Spartě jsou sečteny.
„Je to pro mě velmi vhodná chvíle pro přestup. Legia je nejúspěšnější klub v Polsku s krásným stadionem a Varšava je skutečně nádherné město. Můj cíl je jasný. Jsem hráč, který chce tvrdě pracovat a především pomáhat týmu,“ nechal se slyšet podle webu Legie Varšava Kuchta. Ten se tak ptal na poměry ve svém novém působišti útočníka Tomáše Pekharta, jenž v minulosti také v tomto polském klubu hrával. „O klubu, trenérech i o Varšavě mluvil jen pozitivně. Řekl mi, že v Legii je všechno perfektní,“ dodal Kuchta.
Bývalý hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka, Teplic či Liberce (v české lize odehrál 219 zápasů a vstřelil 89 gólů se tak v polské metropoli potká s dalším českým legionářem Michalem Ševčíkem.
Na Spartě nově už nemůžou počítat ani se svým dlouhodobým kapitánem Lukášem Haraslínem, neboť třicetiletý hráč po pětiletém působení na Letné míří poněkud nečekaně do saúdskoarabského al-Fátí. Přestože přestupovou částku ani jedna strana ještě nezveřejnila, mluví se o tom, že by mohlo do letenské kasy dorazit zhruba šest milionů eur (asi 145,5 milionů korun). Hráč, jenž se stal postupem času oporou Sparty, odehrál v rudém dresu 194 zápasů (59 gólů a 36 asistencí). Během svého angažmá pomohl v jedné sezóně Spartě k postupu do ligové fáze Ligy mistrů, kterou taktéž následně odehrál.
Naposledy se bývalý hráč Parmy, Sassuola či Lechie Gdaňsk, jenž tak přestupuje do týmu, jenž v saúdskoarabské lize vloni skončil jedenáctý a jenž novou sezónu začne zápasem proti an-Nasru s Cristianem Ronaldem v kádru, představil v domácím zápase proti Lyonu. Do odvety už nominován nebyl. „Věřte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Bohužel, i takové věci se ve fotbale stávají. Nebylo to lehké, nabídka, která přišla, byla těžko odmítnutelná. Věřím, že si mě budete pamatovat v tom dobrém světle,“ rozloučil se Haraslín emotivně se sparťanskými fanoušky a slovenský reprezentant (52 startů) pokračoval: „Samozřejmě byly tam i negativní věci, co se týká některých zápasů. Ale vždy jsem se snažil udělal maximum pro tento klub, který je mým druhým domovem. Nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu. Děkuji za všechno, navždy budu sparťanem.“
Haraslín není jedinou někdejší sparťanskou oporou, která v těchto dnech opustila Spartu. Pryč odchází i bývalá brankářská jednička Peter Vindahl. Muž, jenž ve své první sezóně na Letné dopomohl k ligovému titulu, aby v následujícím ročníku 2024/25 dostal Spartu do hlavní fáze Ligy mistrů, kde se Pražané představili poprvé po dlouhých 19 letech, odchází do Sampdorie Janov – italského klubu hrající aktuálně druhou ligu.
Osmadvacetiletý dánský gólman naposledy chytal letos v únoru v duelu s Hradcem Králové, v němž se však zranil a od té doby tak ztratil pozici jedničky. Mezitím Pražané přivedli do svých řad třiadvacetiletého maďarského gólmana Krisztiána Hegyiho. Nyní už Vindahl své zranění doléčil a může tak navázat na svá další zahraniční angažmá, neboť v minulosti chytal za Nordsjaelland, Alkmaar a druholigový Norimberk.
Pokud se ještě vrátíme zpátky k někdejšímu útočnému trojzubci, tak Sparta už nepočítá ani se službami Valjka Birmančeviče, o něhož v posledních dnech vzrostl zájem u něj doma v Srbsku, konkrétně má o něj zájem Novi Sad.
Podle posledních zpráv se pak chce Sparta zbavit také Indrita Tuciho, jenž by mělmít pro změnu namířeno do Řecka. A nově se objevil zájem brazilského klubu Vasco de Gama o další svou oporu Ekvádorce Johna Mercada.
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