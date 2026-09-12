Trump v Evropě opět budí vášně. Vyzval ke sjednocení Irska

Americký prezident Donald Trump vyvolal během své víkendové návštěvy Irska značnou pozornost prohlášením na podporu sjednocení ostrova. Během bilaterálního jednání s irským premiérem Micheálem Martinem v Dublinu označil případné spojení Severního Irska s Irskou republikou za fantastickou věc. Přestože si byl podle svých slov vědom politické citlivosti celého tématu, vyjádřil přesvědčení, že k tomuto kroku nakonec stejně dojde. Podle Trumpa má Irsko v čele správného člověka, který by mohl celý proces posunout kupředu.
Otázka sjednocení Irska představuje dlouhodobě mimořádně citlivé téma, které rozděluje tamní společnost na probritské unionisty a irské republikány. Severní Irsko procházelo téměř tři dekády krvavým konfliktem znepokojeným náboženským a politickým napětím. Mírová dohoda z roku 1997 jasně stanovuje, že ke změně statusu je nutný souhlas většiny voličů v referendech na obou stranách hranice. Předchozí američtí prezidenti se z těchto důvodů přímému vyjádření k této otázce pečlivě vyhýbali.
Trumpova slova vyvolala okamžitou reakci ze strany britské vlády i severoirských unionistických politiků. Britský premiér Andy Burnham již dříve zdůraznil, že hlasování o hranicích aktuálně není na pořadu dne a Velká Británie bude mírové dohody plně respektovat. Šéf Demokratické unionistické strany Gavin Robinson v reakci podle CNN uvedl, že o budoucnosti Severního Irska rozhodnou výhradně jeho obyvatelé. Podle Robinsona by o tomto vývoji neměli rozhodovat politici v Londýně, Dublinu ani ve Washingtonu.
Americký prezident přistál v Irsku v sobotu ráno v doprovodu své rodiny, včetně syna Donalda Trumpa mladšího a jeho manželky Bettiny. Na letišti ho přivítala irská prezidentka Catherine Connollyová a během oficiálního přivítání zazněly státní hymny obou zemí. Šéf Bílého domu absolvoval návštěvu v politicky náročném období těsně před nadcházejícími americkými volbami. Cesta se navíc odehrává na pozadí eskalujícího konfliktu na Blízkém východě spojeného s postupy jednotek v Jemenu.
Oficiální program americké delegace se odehrával v přísně střeženém areálu parku Phoenix Park v centru Dublinu. Trump se zde setkal s irským premiérem k jednáním o vzájemné ekonomické spolupráci a obchodních příležitostech. Následně vystoupil s projevem před zástupci podnikatelského sektoru v rezidenci amerického velvyslance Edwarda Walshe. Během krátkého rozhovoru s novináři vyjádřil optimistický postoj i k mezinárodním krizím a prohlásil, že vše nakonec dopadne dobře.
Návštěvu amerického prezidenta doprovázela řada protestních shromáždění po celé zemi. V centru Dublinu se v sobotu odpoledne sešly tisíce demonstrantů, z nichž mnozí nesli palestinské vlajky a vyjadřovali nesouhlas s přítomností šéfa Bílého domu. Další protesty se uskutečnily na letišti Shannon, které americká armáda dlouhodobě využívá jako mezipřistání pro doplňování paliva. Lidé protestovali také v západním Irsku v blízkosti vesnice Doonbeg.
Trump na novinářské dotazy ohledně demonstrací odpovídal s tím, že o žádných velkých protestech neví. Prohlásil, že vzhledem k dosavadnímu průběhu návštěvy nemohou být protestní akce nijak významné. Po dokončení dublinských jednání naplánoval prezident odjezd na západ země do svého golfového rezortu v Doonbegu. Syn Eric Trump v médiích obhajoval působení rodiny v regionu a zdůraznil, že jejich podnik patří k největším zaměstnavatelům v oblasti.
Vztahy mezi Trumpem a irskou prezidentkou Catherine Connollyovou provází minulost plná vzájemných výhrad. Connollyová ještě před svým zvolením do prezidentského úřadu v roce 2025 ostře kritizovala americkou zahraniční politiku na Blízkém východě. Během sobotního setkání tlumočila podle oficiálního prohlášení své kanceláře silný postoj irského lidu odmítající normalizaci války. Trump ji přesto veřejně označil za skvělou a ocenil také celkovou povahu irského obyvatelstva.
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Zdroj: Libor Novák