Při výstupu na Mont Blanc zemřel český horolezec, spadl na něj kámen

Na klasické výstupové trase na masiv Mont Blanc došlo k dalšímu tragickému neštěstí. V nebezpečném kuloáru Goûter na území francouzské obce Saint-Gervais přišel o život český horolezec, uvedl list Le Dauphiné Libéré. Muž ve věku kolem čtyřiceti let podlehl zraněním způsobeným pádem kamení. K tragickému incidentu došlo v odpoledních hodinách přímo během přechodu tohoto úseku.
Neštěstí se odehrálo ve čtvrtek 10. září přibližně v patnáct hodin a třicet minut. Český občan postupoval kuloárem ve dvojici se svým přítelem. Během výstupu se oba muži náhle ocitli v dráze nečekaného pádu kamení. Jedna z padajících skal zasáhla čtyřicátníka s velkou intenzitou.
Náraz kamene strhl českého turistu a ten se následně zřítil po strmém svahu o několik desítek metrů níže. Muž byl utrpěným nárazem usmrcen přímo na místě. Jeho spolulezec měl v danou chvíli štěstí a dráha padajících kamenů ho zcela minula. Otřesený muž bezprostředně po pádu svého kolegy přivolal záchranáře.
Záchranné složky musely při operaci čelit komplikovaným povětrnostním podmínkám. Oblast kolem horského masivu byla zahalena souvislou vrstvou mraků. Kvůli tomuto hustému mračnému moři nemohl ze základny v Chamonix vzlétnout záchranářský vrtulník Choucas 74. Do akce musel být proto nasazen stroj civilní ochrany Dragon 74.
Vrtulník Dragon 74 s posádkou musel startovat až ze vzdálenějšího města Annecy. Ani přes rychlý zásah již záchranáři nemohli zasaženému českému horolezci pomoci. Záchranáři na místě pouze konstatovali smrt v důsledku okamžitých následků zranění. Posádka následně zahájila evakuaci těla i přeživšího člena výpravy.
Přeživší český horolezec vyvázl z nebezpečné situace bez fyzických zranění. Tragická událost však na muži zanechala silný psychický otřes. Záchranáři ho na místě přebrali a následně letecky transportovali do údolí na úpatí Mont Blancu. Tam se o otřeseného muže postarali zdravotníci.
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Zdroj: Libor Novák