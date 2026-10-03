Čeští fotbalisté ani na druhý pokus nezískali body. V deseti lidech nestačili na Anglii

David Holub

3. října 2026 11:59

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Po Chorvatsku přijel do pražského Edenu soupeř ještě většího a těžšího kalibru. A tak se ani proti Anglii nedalo čekat, že z toho bude zázračný výsledek. V případě české fotbalové reprezentace pod novým trenérem Španělem Santim Deniou se i tentokrát spíše čekalo, co mužstvo předvede a jestli bude pokračovat v tom, kde s Chorvatskem i navzdory prohře 1:2 skončilo. 

Na rozdíl od zápasu s Chorvaty tentokrát od výkopu nebyla na české straně vidět žádná nervozita, opět se hrálo po zemi a Češi také dělali Angličanům problémy svým napadáním. Prvních 25 minut Češi mile překvapovali rychlými vykombinovanými přímočarými akcemi, jenže všechen tento entusiasmus skončil smolným vyloučením Pavla Šulce. Poté se hra naprosto změnila a bylo otázkou času, kdy Anglie udeří. Udeřila až ve druhé půli, kdy se nejprve trefil nebezpečný Gordon, a i když se ani tehdy oslabení Češi nevzdávali, Kane i tak zvýšil na konečných 2:0.

Oproti duelu s Chorvatskem se dalo očekávat, že česko-španělský trenérský štáb českého národního týmu učiní v základní sestavě nejednu změnu. Už proto, že se uzdravil kapitán Ladislav Krejčí a že se naopak kapitán z předešlého duelu Vladimír Coufal zranil. První jmenovaný nastoupil po čase do základní sestavy, druhého jmenovaného musel nahradit na levém kraji obrany jinak stoper Chaloupek. V brance bude zřejmě docházet v rámci tohoto srazu k rotaci a proto nyní dostal proti Anglii šanci Kovář. To na druhé straně si mohli Češi alespoň pro začátek oddechnout, když zjistili, že v základu Angličanů tentokrát chybí Bellingham.

Vědělo se však, že i bez Bellinghama v základu budou Angličané nesmírně silní. Nicméně, úvod zápasu zase ukázal, jak se Češi snaží hrát jinak než dosud pod Santim Deniou. Hráli odvážně s vysokým napadáním, díky čemuž se už po pěti minutách hry dočkali první šance. To se tehdy dostal do brejku Šulc, v rozhodující fázi si ale míč předkopl a pro gólmana Trafforda pak už nebyl problém útok zneškodnit zmenšením úhlu. I v další české možnosti se ukázal Šulc, který tentokrát zvolil špatnou možnost, když místo přihrávky vystřelil. Jeho zakončení totiž trefilo hned prvního protihráče.

Až po čtvrthodině hry se do své první příležitosti dostali favorité z Anglie. Tehdy to Rogers zkoušel technickým zakončením k zadní tyči, avšak obránce Sláma následně dokázal zablokovat Sakovu dorážku. Neproměnění dvou příležitostí jako by předznamenalo, že to pro Šulce, hledajícího neustále svoji rok starou formu, bude zápas, na který jen tak v dobrém vzpomínat nebude. Přišla totiž na řadu 23. minuta, kdy Šulc zajel do Andersona tak nešťastným způsobem, že z toho byla jasná červená karta, kterou posvětil až videosystém VAR.

 „Dobře jsme do toho vstoupili, v prvních 20 minutách jsme mohli dát gól, ohrožovali jsme soupeře. Ta červená karta pak samozřejmě byla klíčovým okamžikem. Ale nebyla to individuální chyba, to se prostě ve fotbale stává. Zápas se pak změnil. Anglie útočila v mnoha hráčích, museli jsme na to reagovat. První gól hned po přestávce také vše změnil, to musíme zlepšit. Z výsledku jsme samozřejmě zklamání, ale hrát v deseti proti Anglii je zkrátka velmi obtížné,“ komentoval rozhodující moment zápasu po utkání kouč Denia. 

Právě Šulcovo vyloučení rozdělil zápas jako Kristus letopočet. Češi se rázem uchýlili k bránění a jejich marné snahy dostat se z obranné poloviny hřiště, zatímco Angličané k obehrávání obranného valu. Na první příležitost anglického týmu při jeho hře v přesilovce si ale jejich fanoušci okupující roh pro hosty jinak zaplněného Edenu museli počkat až do první minuty nastaveného času. To se poprvé výrazněji ukázal Kane, ovšem anglický ostrostřelec si na gólmana Kováře ještě nepřišel, neboť proti němu zakročil skokem k tyči.

Podobně jako v zápase s Chorvatskem, tak i nyní s Anglií se našim reprezentantům nevydařil vstup do druhé půle. Dvě minuty po rozehrání druhé části zápasu přišel centr zprava od Alexandera-Arnolda, který našel Gordona a ten se tak odměnil za svůj dosavadní výkon v zápase přesnou hlavičkou k tyči, 0:1 pro Anglii.

Za chvíli mohlo být pro český nároďák ještě hůř, kdyby se v 52. minutě trefil Hall. Jeho střela po zemi ale naštěstí jen těsně minula českou branku. Po uběhnutí hodiny hry mohl přiblížit Angličany k dvougólovému vedení český kapitán Krejčí, který ve snaze odkopnout balon pryč z předbrankového prostoru trefil vlastní tyč.

Nakonec se přeci jenom Ostrované dočkali dvoubrankového vedení, když v 69. minutě se Kane už konečně trefil, když si našel správný prostor ve správný čas, dostal se tak k odraženému balonu, který bez potíží dopravil v šestnáctce do branky, 0:2.

Češi přeci jenom mohli odejít i z tohoto zápasu se vstřeleným gólem, kdyby ale v 77. minutě úspěšně svou akci zakončil Hložek. Ten v ojedinělé české akci v oslabení poté, co prošel středem hřiště, vypálil tak, že brankář Trafford bez potíží tuto střelu vyrazil. Ke změně skóren už do závěrečného hvizdu nedošlo.

„Nebylo to vůbec jednoduché, ale i 70 minut v deseti a pod tlakem jsme se snažili udržet naši tvář. Neztratili jsme odvahu a i o jednoho míň jsme se snažili vytvořit si nějaké šance. Není větších výzev než proti takovýmhle týmům. Je jen na nás, abychom v tom pokračovali,“ nechal se slyšet po utkání kapitán Krejčí.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (29.9.2026):

Česko – Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 47. Gordon, 70. Kane. Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara – San (video, všichni Tur.). ŽK: Martínez (trenér brankářů) – Lewis-Skelly (Anglie). ČK: 25. Šulc (Česko). Diváci: 18 930

Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Sláma – M. Sadílek (56. Král), Červ (80. Macek) – Radosta (57. Ambros), Šulc, Karabec (45. Lingr) – Hložek (80. Vašulín). Trenér: Denia

Anglie: Trafford – Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall – Anderson (70. Scott), Lewis-Skelly (46. Eze) – Saka (71. Ngumoha), Rogers, Gordon (81. Gibbs-White) – Kane (71. Bellingham). Trenér: Tuchel

27. září 2026 20:53

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Zdroj: Libor Novák

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