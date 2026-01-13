Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl

Tragédie se stala v lyžařském středisku Bad Gastein v rakouských Alpách. Třináctiletý chlapec z České republiky tam mimo sjezdovku strhl lavinu, přičemž ho sníh zavalil a usmrtil. Záchranáři se hocha snažili oživit, ale nepodařilo se jim to. O smutné události informoval deník Kronen Zeitung.
Podle horské služby lyžoval teenager s kamarádem mimo sjezdovku nad stanicí lanovky Goldbergbahn, když spustil lavinu. Jelikož je místo dobře viditelné z kabiny lanové dráhy, všimli si události svědci a informovali záchranáře.
Do pátrací akce se zapojilo dvanáct příslušníků horské služby a tři psovodi. Hocha se jim podařilo rychle najít. Masa sněhu jej bohužel zatlačila na lavinové bariéry, což vedlo k těžkým zraněním. Dítě bylo přibližně 45 minut oživováno, ale neúspěšně.
Chlapec byl v Bad Gasteinu se skupinou čtyř dospělých a dvou dětí z České republiky. Jak upozornil deník, v oblasti platilo během úterního rána varování před lavinovým nebezpečím.
Bad Gastein je lázeňské město a zimní středisko v údolí Gasteinertal v rakouské spolkové zemi Salcbursko. Obec je sídlem národního parku Vysoké Taury a leží na úpatí vrcholu Graukogel (2 492 m.n.m.).
