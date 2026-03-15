Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v sobotním rozhovoru pro stanici MS NOW potvrdil, že Rusko a Čína poskytují Teheránu v probíhajícím válečném konfliktu se Spojenými státy a Izraelem „vojenskou spolupráci“. Arákčí označil obě mocnosti za strategické partnery Íránu a zdůraznil, že jejich kooperace se odehrává nejen v politické a ekonomické rovině, ale zahrnuje i úzké vazby mezi armádami.
Toto prohlášení přichází jen den poté, co americký prezident Donald Trump spekuloval o tom, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl Íránu v bojích „trochu pomáhat“. Trump v této souvislosti poznamenal, že Putin pravděpodobně vnímá americkou podporu Ukrajině jako legitimní důvod pro odvetné kroky a podporu Teheránu. Vztahy mezi Ruskem a Íránem se v posledním desetiletí výrazně utužily právě v reakci na tlak ze strany USA, což dokládají mimo jiné dodávky íránských dronů Šáhed používaných Moskvou ve válce na Ukrajině.
Arákčí se v rozhovoru věnoval také kritické situaci v Hormuzském průlivu, který je klíčovou tepnou pro pětinu světových dodávek ropy a plynu. Napětí v této oblasti vyhnalo cenu ropy nad hranici 100 dolarů za barel, což vážně ohrožuje stabilitu světové ekonomiky. Ministr uvedl, že průliv zůstává uzavřen pro plavidla „nepřátel“ a jejich spojenců, konkrétně pak jmenoval americké a izraelské lodě a tankery.
Zároveň však šéf íránské diplomacie popřel, že by byl průliv zcela neprůjezdný. Podle jeho slov je cesta volná pro všechny ostatní země, které nejsou do útoku na Írán přímo zapojeny. Tato rétorika doprovází pokračující raketové útoky Íránu na země v Perském zálivu, které patří mezi hlavní dodavatele uhlovodíků na globální trhy, což jen dále zvyšuje nervozitu na mezinárodní scéně.
Podpora ze strany Pekingu má pro Teherán rovněž zásadní ekonomický rozměr. V roce 2021 obě země podepsaly pětadvacetiletou dohodu o spolupráci, která se zaměřuje především na zajištění dodávek íránské ropy pro čínský trh.
Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.
Zdroj: Libor Novák