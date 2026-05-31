Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích

Jan Hrabě

31. května 2026 18:14

Hasiči od rána zasahují u požáru haly v Pardubicích. (20.3.2026) Foto: HZS Pardubice

Česká justice poprvé rozhodovala o osudu další osoby zadržené v souvislosti s březnovým požárem v Pardubicích, který je vyšetřován jako teroristický útok. Soud poslal zahraničního občana do vazby, informovala policie. 

"I v tomto případě soud poslal obviněnou osobu do vazby. Akceptovány byly všechny tři vazební důvody (stejně jako v předchozích případech)," uvedla policie k zatím poslednímu zadrženému na síti X. 

Policisté o zadržení osoby cizí státní příslušnosti informovali ve středu. Kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) zahájili trestní stíhání dotyčného pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 

K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. 

Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události. 

Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

Senát ČR

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

