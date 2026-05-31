Česká justice poprvé rozhodovala o osudu další osoby zadržené v souvislosti s březnovým požárem v Pardubicích, který je vyšetřován jako teroristický útok. Soud poslal zahraničního občana do vazby, informovala policie.
"I v tomto případě soud poslal obviněnou osobu do vazby. Akceptovány byly všechny tři vazební důvody (stejně jako v předchozích případech)," uvedla policie k zatím poslednímu zadrženému na síti X.
Policisté o zadržení osoby cizí státní příslušnosti informovali ve středu. Kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) zahájili trestní stíhání dotyčného pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil krátce po události.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Související
Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové
Policie stále vyšetřuje požár v Pardubicích. Zadržela dalšího cizince
Požáry , Policie ČR , Terorismus v ČR , Pardubický kraj
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Soud rozhodoval o dalším cizinci. Policie ho viní z účasti na útoku v Pardubicích
před 2 hodinami
Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí
před 3 hodinami
Policie má Útvar svaté Zdislavy. Církev ocenila práci kriminalistů z České Lípy
před 4 hodinami
Babiš přiznal, že Česko asi nedá dvě procenta na obranu. Spoléhá na Trumpa
před 5 hodinami
Rakušané potrestali mladíka, který chtěl útočit na koncertech Taylor Swift
před 6 hodinami
Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti
před 7 hodinami
Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové
před 7 hodinami
Benešova vila je nově v rukou Husitského muzea. Naplnila se závěť jeho manželky
před 8 hodinami
Tragické napadení mezi sousedy v Havířově. Žena útok nepřežila
před 9 hodinami
Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží
před 10 hodinami
Babiš nevyloučil Pavlovu účast na summitu NATO. Vláda rozhodne v červnu
před 10 hodinami
Nedělní bouřky mohou být ještě silnější, upozornili meteorologové
včera
Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii
včera
Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce
včera
Policie stále vyšetřuje požár v Pardubicích. Zadržela dalšího cizince
včera
ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích
včera
Opustil nás doktor inženýr. Prezident Pavel reagoval na Hrabětovo úmrtí
včera
Rulík zhodnotil své poslední MS u národního týmu. Je rád za čtvrtfinále
včera
Trumpovo jméno má být odstraněno z názvu Kennedyho centra, rozhodl soud
včera
Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne
Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě