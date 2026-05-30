Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců.
Senát ve středu informoval, že na schůzi schválil 110 návrhů na propůjčení či udělení státních vyznamenání. Osobnosti byly vybrány kvůli přínosu české společnosti napříč profesemi nebo za projev výjimečné odvahy při boji za svobodu a demokracii či za záchranu života.
Na seznamu tak figurují i zajímavá jména ze šoubyznysu. Jde například o herečku Zlatu Adamovskou, choreografa Yemiho, herce Miroslava Donutila, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, hudebníka a zpěváka Michala Prokopa či herce Jana Vlasáka. Všichni zmínění jsou senátory navrženi na medaili Za zásluhy.
Už v předchozím průběhu května vyšlo najevo, že poslanci navrhují na státní vyznamenání například exprezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu, někdejšího diplomata Michaela Žantovského, filmaře Karla Zemana, herce a moderátora Marka Ebena či kriminalistu Jiřího Markoviče.
Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat počtvrté.
