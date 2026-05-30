Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné

Očekávání meteorologů se mají naplnit. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu varoval před silnými bouřkami, které hrozí dnes a také zítra. Pro víkendové dny zůstává v platnosti i výstraha před požáry.
"Na jihozápadě území se dnes odpoledne očekává ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených zejména nárazy větru 15 až 20 m/s a menšími kroupami. Bouřky by se měly začít tvořit již brzy odpoledne a budou postupovat k jihovýchodu. Na počátku večera budou bouřky rychle slábnout a ustávat," uvedli meteorologové ve výstraze.
Ústav nadále upozorňuje také na nebezpečí požárů, které vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách až do neděle. Výstraha platí hlavně v severozápadní polovině Středočeského kraje a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje.
Silné bouřky slibuje aktuální předpověď i v neděli odpoledne a večer. Doprovázet je bude vítr s nárazy o rychlosti 15 až 20 m/s, krátkodobě intenzivní déšť s úhrny kolem 30 milimetrů a také kroupy.
"Bouřky očekávají místy v jihozápadní polovině území (západní a jižní Čechy, západní polovina Středočeského kraje, včetně Prahy a také v západní polovině Vysočiny až na Znojemsko). Na rozdíl ode dneška se mohou vyskytovat i v pozdějších večerních hodinách," sdělili odborníci.
Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
Zdroj: Libor Novák