Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí

O víkendu musíme podle meteorologů počítat s proměnlivým charakterem počasí, kdy se k větší oblačnosti přidají dešťové přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty však zůstanou na velmi příjemných letních hodnotách a v maximech budou dosahovat až k osmadvaceti stupňům Celsia.
První víkendový den přinese zpočátku oblačnou až zataženou oblohu, přičemž v ranních a dopoledních hodinách se občasný déšť nebo přeháňky objeví zejména na severu a severovýchodě území. V průběhu dne se obloha přechodně protrhá na oblačno až polojasno, avšak srážky a lokální bouřky se mohou postupně rozšířit i do ostatních regionů. K večeru začne od severních směrů oblačnosti i deště opět ubývat.
Maximální denní teploty se dnes vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě země bude chladněji s teplotami kolem 22 stupňů. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříme přibližně 18 stupňů Celsia. Vítr bude ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní až severní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v místech se silnějšími přeháňkami a bouřkami přechodně zesílí. Očekávané množství srážek se bude pohybovat do 5 milimetrů, v bouřkách však může ojediněle napršet kolem 20 milimetrů. Atmosférický tlak bude mírně klesat a k večeru se ustálí, přičemž rozptylové podmínky zůstanou dobré až velmi dobré.
V neděli bude počasí zpočátku polojasné až oblačné. Během dne však začne od jihozápadu přibývat oblačnosti až na zataženo a na většinu území Čech dorazí přeháňky nebo občasný déšť, který zejména v jihozápadní polovině země doprovodí místy i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až k večeru, a to pouze ojediněle.
Noční teploty ze soboty na neděli klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Přes den se pak rtuť teploměru opět dostane na letních 24 až 28 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 to 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Srážkové úhrny se plošně udrží do 10 milimetrů, avšak v bouřkách, zejména v jihozápadní části území, může ojediněle spadnout kolem 25 milimetrů vody.
