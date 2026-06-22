V autě stačí pár minut a už je zle. Policie radí, na co si dát během veder pozor

Česko zažívá zatím nejteplejší dny letošního roku, což s sebou nese i některá rizika. Policisté připomněli občanům, aby rozhodně nenechávali děti či mazlíčky v rozpálených autech. K ohrožení života totiž může stačit pár minut.
Tropická epizoda v Česku pokračuje. I dnes platí výstraha před vysokými teplotami. Odpolední maxima mají vystoupat nad 31 stupňů hlavně na jižní Moravě. "Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti budeme vnímat pocit dusna," varovali meteorologové.
I policisté si uvědomují, že slunečné počasí posledních dní láká ven. Lidé by v té souvislosti neměli zapomínat, že uzavřené vozidlo se během pouhých několika minut může proměnit v nebezpečnou past, protože teplota uvnitř auta stoupá velmi rychle a může dosáhnout život ohrožujících hodnot.
"Nikdy nenechávejte v zaparkovaném vozidle děti, domácí mazlíčky, seniory nebo osoby se zdravotním omezením. Ani pootevřené okénko nezajistí dostatečné ochlazení. Již po několika minutách může dojít k přehřátí organismu, kolapsu nebo vážným zdravotním komplikacím," připomněla policie na facebooku.
Podle strážců zákona by lidé neměli váhat s tísňovým voláním na linku 158 či 112, pokud ve vozidle spatří osobu jevící známky přehřátí. "Před odchodem od vozidla vždy zkontrolujte zadní sedadla. Chvilka nepozornosti může mít tragické následky," dodala policie.
Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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Dvě třetiny občanů Evropské unie by podpořily návrat Velké Británie do tohoto bloku. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který realizoval thinktank Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) v 15 zemích. Podle těchto dat považuje 66 % respondentů opětovné členství Spojeného království za velmi dobrý, dobrý nebo neutrální nápad. Podpora se pohybovala od nejnižších hodnot v Bulharsku (56 %), Francii a Itálii (59 %) až po nejvyšší v Nizozemsku a Dánsku (75 %). Bližší vztahy mezi EU a Británií schvaluje také většina voličů krajně pravicových a unijních kritických stran, jako je polská Konfederace (71 %), německá AfD (58 %) či francouzské Národní sdružení (58 %).
Zdroj: Libor Novák