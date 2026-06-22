Starmer oznámil svůj konec v čele Velké Británie

Lucie Podzimková

22. června 2026 11:31, Aktualizováno 22. června 2026 12:50

Keir Starmer, předseda Labouristické strany
Keir Starmer, předseda Labouristické strany Foto: Flickr/Keir Starmer

Britský premiér Keir Starmer dal za pravdu spekulacím z posledních dní, když v pondělí oznámil rezignaci na post ministerského předsedy. Informovala o tom britská BBC. Starmer skončí i v čele labouristů, které v následujících dnech a týdnech čeká hledání nového lídra. 

Starmer řekl, že v pondělí ráno mluvil s králem Karlem III. a informoval ho o svém rozhodnutí rezignovat. Politik skončí i v čele labouristů, kteří by si měli vybrat nového předsedu do září, kdy bude po prázdninách obnovena činnost parlamentu. Starmer do té doby zůstane ve funkci premiéra. 

Končící ministerský předseda v dnešním projevu prohlásil, že stranu převzal ve stavu, kdy byla "politicky, finančně i morálně" zkrachovalá, takže množí lidé tvrdili, že její záchrana už není možná. Starmer konstatoval, že stranu změnil a obnovil důvěru v britskou ekonomiku, obranu a národní bezpečnost. 

Podle Starmera panovaly u stranických kolegů pochybnosti o tom, že je vhodným lídrem pro příští volby. Odcházející premiér doslova řekl, že od straníků "slyšel odpověď" a přijal ji s pokorou. 

Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké britské politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna. 

Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu. 

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