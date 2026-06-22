Britský premiér Keir Starmer dal za pravdu spekulacím z posledních dní, když v pondělí oznámil rezignaci na post ministerského předsedy. Informovala o tom britská BBC. Starmer skončí i v čele labouristů, které v následujících dnech a týdnech čeká hledání nového lídra.
Starmer řekl, že v pondělí ráno mluvil s králem Karlem III. a informoval ho o svém rozhodnutí rezignovat. Politik skončí i v čele labouristů, kteří by si měli vybrat nového předsedu do září, kdy bude po prázdninách obnovena činnost parlamentu. Starmer do té doby zůstane ve funkci premiéra.
Končící ministerský předseda v dnešním projevu prohlásil, že stranu převzal ve stavu, kdy byla "politicky, finančně i morálně" zkrachovalá, takže množí lidé tvrdili, že její záchrana už není možná. Starmer konstatoval, že stranu změnil a obnovil důvěru v britskou ekonomiku, obranu a národní bezpečnost.
Podle Starmera panovaly u stranických kolegů pochybnosti o tom, že je vhodným lídrem pro příští volby. Odcházející premiér doslova řekl, že od straníků "slyšel odpověď" a přijal ji s pokorou.
Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké britské politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu za volební obvod Holborn and St Pancras. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna.
Premiérem je Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu.
Související
Trump oznámil rezignaci britského premiéra. Den před tím, než by to Starmer udělal sám
Starmer podlehl masivnímu tlaku a v pondělí rezignuje, domnívá se britský tisk
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Brněnské nádraží evakuovali kvůli munici. Dělníci ji našli na stavbě
Aktualizováno před 1 hodinou
Starmer oznámil svůj konec v čele Velké Británie
před 2 hodinami
Počasí dnes: Meteorologové opět varují před bouřkami, udeří už odpoledne
před 3 hodinami
Víkendové bouřky řádily hlavně v Čechách. V Příbrami lilo, padaly i velké kroupy
před 4 hodinami
Co bude s důchody? Ministerstvo přišlo s novou analýzou, závěry jsou zajímavé
před 5 hodinami
První kolo dalších jednání mezi USA a Íránem je u konce. Mluví se o pokroku
před 6 hodinami
Stávka v ČT a ČRo. Projevuje se zpožděním pořadů, dotkne se i MS ve fotbale
před 7 hodinami
Počasí: Vysoké teploty se v Česku objeví i příští víkend
včera
Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá
včera
Španělskem otřásá korupční skandál. Manželka premiéra Sáncheze nesmí opustit zemi
včera
Trump oznámil rezignaci britského premiéra. Den před tím, než by to Starmer udělal sám
včera
Křehké příměří dostalo další ránu. Trump pohrozil Íránu tvrdým úderem
včera
Starmer podlehl masivnímu tlaku a v pondělí rezignuje, domnívá se britský tisk
včera
Všichni chtějí, abych zemřel, prohlásil Babiš. Přiznal, že ve vládě nemá kompetentní ministry
včera
Jak zvládnout horké počasí, nastavit klimatizaci a co si obléci? Lékaři vydali návod na tropická vedra
včera
Jak dokázaly ukrajinské drony proniknout ruskou protivzdušnou obranou?
včera
Život se Britům po brexitu zhoršil, chtějí se vrátit do Unie. Co si o tom myslí obyvatelé EU?
včera
Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů
včera
Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem
včera
Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku
Nadcházející týden přinese letní až tropické teploty, které zpočátku doprovodí přeháňky a bouřky. Na začátku týdne bude převládat polojasno nebo jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se však místy vyskytnou i silné bouřky. Meteorologové z ČHMÚ.cz upozorňují, že je mohou doprovázet kroupy, nárazy větru a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm.
Zdroj: Libor Novák